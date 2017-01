Coburgerin nutzt Handy als Wurfgeschoss - Mann leicht verletzt

Bei einer Streitigkeit am Montagabend in einer Wohnung im Steinweg in Coburg hat eine 35-jährige Coburgerin ihren Kontrahenten mit einem Mobiltelefon beworfen, teilt die Polizei mit. Im Anschluss schlug sie auch noch auf ihn ein. Der Angegriffene, ein 20-jähriger Coburger, zog sich durch den Angriff eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Er musste ärztlich behandelt werden. Gegen die 35-jährige Handywerferin ermittelt nun die Polizeiinspektion Coburg wegen gefährlicher Körperverletzung.