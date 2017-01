Coburger werden am Wochenende Vogelforscher

In diesem Jahr sind wenige Vögel am Futterhaus zu beobachten. Der LBV bittet alle Leser um Mithilfe, Wintervögel eine Stunde lang zu zählen. Am 8. Januar berät er außerdem im Naturkunde-Museum zu Wintervögeln und Vogelfütterung.



Die Futterhäuschen sind gefüllt, die Meisenknödel hängen an den Bäumen, aber die Vögel lassen sich kaum einmal blicken. In Coburg Stadt und Land fällt den Vogelbeobachtern auf, dass sich derzeit fast nichts rührt am Futterhaus. In den vergangenen Wochen erreichten den LBV vermehrt Meldungen, dass die zu dieser Jahreszeit üblichen Vögel am Futterhäuschen oder im Garten vermisst werden.



Keine Vogelgrippe bei Singvögeln

Als Ursache wird dabei oft ein Zusammenhang mit der derzeit in den Medien sehr präsenten Vogelgrippe vermutet. Hier gibt der LBV aber Entwarnung: Bis jetzt wurden noch keine Singvögel mit der Erkrankung festgestellt. Vom 6. bis 8. Januar ruft der LBV wieder zur Mitmach-Aktion "Stunde der Wintervögel" auf. Jeder ist aufgerufen, eine Stunde lang die Vögel am Futterhaus zu zählen und dem LBV zu melden. Diese flächendeckende Datenerhebung wird zeigen, ob tatsächlich weniger Vögel als sonst in die Gärten kommen, welche Arten betroffen sind und ob es regionale Unterschiede gibt.



Aktion seit zwölf Jahren

Die Mitmach-Aktion findet schon zum 12. Mal statt und ist deswegen eine wertvolle Langzeitstudie, die Naturschützern eine Fülle wertvoller Informationen zum Schutz der Artenvielfalt liefert. Die Wintervogelzählung funktioniert ganz einfach: Man notiert eine Stunde lang alle Wintervögel, die man sieht. Die Beobachtungen können im Internet unter www.stunde-der-wintervoegel.de bis zum 16. Januar gemeldet werden, die Ergebnisse werden zentral ausgewertet. Dort können auch Meldebögen heruntergeladen werden. Auch per Post und Telefon unter (0800) 1157115 ist die Meldung möglich. Besondere Kenntnisse sind nicht nötig.



Aktion im Naturmuseum

Der LBV-Coburg führt auch in diesem Jahr gemeinsam mit dem Naturkunde-Museum eine regionale Aktion zur "Stunde der Wintervögel" durch. Am Sonntag, 8. Januar, von 10 bis 16 Uhr, beantworten die Ornithologen des LBV-Coburg alle Fragen von Naturliebhabern. Das Naturkunde-Museum stellt Vogelpräparate zur Verfügung, die man einmal ganz aus der Nähe anschauen kann. Gerold Schlosser erläutert, wie ein naturgerechtes Futterhaus aussieht, und hat auch für die verschiedenen Vogelarten spezielle Nistkästen in seiner Ausstellung. Kinder können an der Bastelstation Vogelmasken ihrer Lieblingsvögel bemalen und mit Federn verzieren. Der Eintritt ins Museum ist frei.

Das Fehlen sonst häufiger Wintervögel kann verschiedene Gründe haben, so die Fachleute des LBV: Zum einen hatten die Waldbäume heuer ein Mastjahr. Die Vögel finden also im Wald genügend Futter und müssen die Futterhäuschen nicht aufsuchen. Andererseits könnte ein geringerer Bruterfolg in diesem Jahr bei uns oder in den nördlich und östlich gelegenen Herkunftsgebieten unserer zusätzlichen Wintergäste zu einer tatsächlich geringeren Zahl von Vögeln in diesem Winter geführt haben.

Um so wichtiger ist es, mit der Zählaktion ein möglichst genaues Bild von der Situation der Vögel zu bekommen. red