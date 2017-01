Coburg und Großheirath: Vier Verletzte bei zwei Unfällen

Einen Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und mindestens 6000 Euro Sachschaden hat am Sonntag gegen 18 Uhr der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Seat in der Lauterer Straße in Coburg verursacht. Der Fahrer des weißen Seat fuhr nach Polizeiangaben vom Parkplatz des Landratsamtes kommend mit seinem zugeschneiten Fahrzeug in die Lauterer Straße ein. Dabei übersah der Unbekannte einen von links kommenden Ford, der in stadtauswärtiger Richtung auf der Lauterer Straße unterwegs war. Der 19-jährige Fahrer konnte nur durch eine Vollbremsung und einem Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem zugeschneiten Fahrzeug verhindern. Allerdings kam der Ford dabei ins Schleudern und stieß mit der linken Fahrzeugseite gegen ein Verkehrszeichen. Das Fahrzeug wurde dabei stark beschädigt und die beiden Insassen leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung. Hinweise zu dem Seat werden unter 09561-645 209 entgegen genommen.





Rutschpartie bei Großheirath endet im Gegenverkehr

Aufgrund von Schneeglätte kam es zu einem weiteren Unfall mit Verletzten auf der B4 bei Großheirath im Landkreis. Eine 50-jährige Autofahrerin verlor am Sonntagabend die Kontrolle über ihr Auto und kam auf die Gegenspur. Dort stieß die sie mit einem ihr entgegenkommenden Fahrzeug frontal zusammen. Durch den heftigen Anstoß wurden beide Fahrzeuginsassen leicht verletzt und mit Prellungen vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in mindestens fünfstelligen Eurobereich. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten vom Abschleppdienst geborgen werden. Die Unfallstelle wurde durch die lokalen Feuerwehren abgesichert. Während der Unfallaufnahme musste die B4 kurzzeitig für den Verkehr gesperrt werden. Zu größeren Behinderungen kam es allerdings nicht. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt gegen die 50-jährige Unfallverursacherin wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.