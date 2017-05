Coburg: Unbekannte bedrängen junge Frau sexuell und rauben sie aus

Zu einem Übergriff auf eine junge Frau kam es in der Nacht zum Samstag im Coburger Stadtzentrum. Nachdem zwei bislang Unbekannte die 21-Jährige vor einer Gaststätte bedrängt hatten, traf sie ein Bekannter später verletzt und ohne ihre Wertsachen unweit des Kinos an. Die Coburger Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.



Wie die Coburgerin der Polizei mitteilte, hatte sie gegen 3 Uhr die Gaststätte im Hahnweg verlassen und war stadtauswärts gegangen.



Dort hielten sie offenbar zwei bislang unbekannte Männer an. Einer der beiden habe der jungen Frau kurzerhand die Sweatjacke ausgezogen und sie laut Polizei in eindeutig sexueller Motivation bedrängt.



Die Täter überfielen die Frau und raubten ihre Wertsachen

Etwa um 5 Uhr traf der Bekannte nahe des Kinos auf die 21-Jährige. Sie hatte mehrere Schürfwunden und ihre Jacke sowie ihre Schuhe waren verschwunden. In der Jacke befanden sich verschiedene Wertsachen wie Bargeld und ein Mobiltelefon. Weitere Einzelheiten konnte die Frau der ermittelnden Kriminalpolizei Coburg nicht mitteilen. Die Beamten bitten deshalb auch die Bevölkerung um Mithilfe.



Von den beiden Männern liegt folgende Beschreibung vor:



• beide zirka 20 bis 30 Jahre alt

• schwarze Haare, dunkler Teint

• beide sprachen gebrochen Deutsch

Die Ermittler stellen insbesondere folgende Fragen:



• Wer hat die junge, gegebenenfalls bereits verletzte Frau am Samstagmorgen zwischen 3 und 5 Uhr im Bereich des Coburger Hahnwegs gesehen?

• Wem sind die beiden Unbekannten, möglicherweise in Begleitung der 21-Jährigen, in der Zeit von 3 bis 5 Uhr im Bereich des Hahnwegs aufgefallen?

• Wer hat sonst verdächtigte Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dem Übergriff stehen könnten?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 entgegen.