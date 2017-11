Coburg: Mann stirbt bei Brand in Wohnung - neue Ermittlungsergebnisse

Bei dem Toten handelt es sich um den 62-jährigen Bewohner, der das Feuer offenbar fahrlässig auslöste, erklärt die Polizei in einer Mitteilung am Dienstag.



Nachbarn hatten gegen 10.45 Uhr den Notruf gewählt, nachdem sie den Brand in dem Wohnanwesen im Max-Böhme-Ring entdeckt hatten. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr brachten noch mehrere Bewohner unverletzt aus dem Gebäude in Sicherheit. In einer durch die Flammen und den Rauch stark beschädigten Wohnung fanden sie einen leblosen Mann. Im Rahmen der Obduktion konnte nun abschließend die Identität geklärt werden, es handelt sich um den 62 Jahre alten Bewohner. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Brandfahnder davon aus, dass er das Feuer in seinen Wohnräumen fahrlässig verursacht hat.



Der entstandene Sachschaden an der stark beschädigten Wohnung sowie der leichte Brandschaden an der Fassade und den Fenstern der darüber liegenden Wohnung belaufen sich auf rund 70.000 Euro.