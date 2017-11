CO13: Gewerbegebiet Ebersdorf bald erreichbar

Während sich der Streit um die missglückte Ausschreibung für die Ortsumgehung der CO 13 in diesen Tagen in der entscheidenden Phase befindet, kommen zumindest von der Baustelle der "Vorwegmaßnahme" direkt neben der Bundesstraße 303 erfreuliche Nachrichten .

"Mitte August werden wir hier fertig sein", sagte Jürgen Alt von der Tiefbauabteilung des Landratsamtes, als sich gestern der Bauausschuss die Baustelle ansah. Mitte August - das würde vier Wochen hinter dem ursprünglichen Zeitplan bedeuten. Hauptgrund waren Schwierigkeiten im Baugrund, die wiederum den Transport großer Erdmassen auslösten. Und die Kosten eben Zeit.

Obwohl der Neubau der Ebersdorfer Umgehung aufgrund der Beschwerde eines Bieters bei der Ausschreibung auf Eis liegt, hat die "Vorwegmaßnahme" für Ebersdorf große Bedeutung. Über die neue Straße von der Bundesstraße 303 soll schließlich schon bald das neue Gewerbegebiet der Gemeinde erschlossen werden. Erst im zweiten Schritt - wenn der Landkreis den Auftrag rechtssicher vergeben hat - dient der Anschluss dann als Zufahrt für schwere Transporte zur Baustelle der CO 13 neu.



Wichtig fürs Gewerbegebiet

Mit dem Abschluss der "Vorwegmaßnahme" können die Autofahrer auf der Bundesstraße 303 darauf hoffen, dass die täglichen Staus zur Rushhour bei Ebersdorfer ein bisschen entzerren. Wie Jürgen Alt erklärte, wird das Staatliche Bauamt bald veränderte Schaltzeiten für die Ampelanlagen zwischen Zeickhorn und Ebersdorf in Betrieb nehmen. Allerdings warnte Alt davon, allzu große Erwartungen in die neue Ampelsteuerung zu legen. Priorität werde immer haben, dass sich kein Rückstau auf die Autobahn bilde. Erst dann komme der Ost-West-Verkehr auf der Bundesstraße.

Wie sehr die Ebersdorfer auf den Bau der Umgehung warten, bekommen die Mitarbeiter auf der Baustelle jeden Tag zu spüren. Jürgen Alt berichtete von einem extrem hohen Aufkommen an Schaulustigen - deshalb wurde der Geh- und Radweg direkt an der Baustelle vorbei jetzt auch komplett gesperrt.