Bürgerverein Neuses erwartet die Realisierung von Projekten

von WOLFGANG DESOMBRE

Was wurde seit der Bürgerversammlung 2016 in Angriff genommen oder wo muss nachgefragt werden? In seinem Geschäftsbericht ging Manfred Meyer auf den Busausflug im vergangenen Jahr in die Gegend von Bayreuth ein. Der organisatorische und finanzielle Aufwand stehe in keinem Verhältnis zur Teilnehmerzahl. Deshalb werde es in diesem Jahr keinen Ausflug geben, erklärte Meyer. Die Buslinien, die den Stadtteil Neuses betreffen, werden nach Auskunft des Bürgervereinsvorsitzenden nicht korrigiert. Bei der Bürgerversammlung im Juni des vergangenen Jahres waren viele Themen angesprochen worden: der Bahnübergang in der Friedrich-Rückert-Straße, weitere Abfallbehälter und Hundetütenspender am Goldbergsee, der Zeitplan für den Brückenbau in der Rodacher Straße, ein barrierefreier Zugang in den Rückert-Park für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen und Radfahrer sowie die gefahrlose Straßenquerung für Fußgänger im Bereich Gutenberg- und Friedrich-Rückert-Straße. Für die Gestaltung des Bahnübergangs in der Friedrich-Rückert-Straße gebe es bereits Pläne, die genau den Vorstellungen des Bürgervereins entsprächen, sagte Manfred Meyer. Es werde eine Halbschranke und beidseitig einen Gehweg geben. Im Jahr 2018 sollen die Baumaßnahmen beginnen, informierte Meyer und fügte hinzu: "Wir warten nun darauf, dass etwas passiert."



Der erste Teil der Bebauung im Bereich Steinig/Stockäcker sei so beschlossen, wie es auch der Neuseser Bürgerverein vorgeschlagen hatte. Zu einer Erweiterung um acht bis zehn Bauplätze werde es nicht kommen, was jedoch nicht im Sinne des Bürgervereins sei, so Meyer, denn dies hätte Neuses gut getan. Der Stadtteil Neuses sei der einzige Coburger Stadtteil, der sich nicht erweitern könne, mahnte der Vorsitzende an.



Um eine Lösung bemüht

Den Treppenabgang zum Rückert-Park hat der Bürgerverein schon seit längerem im Auge und bemüht sich um eine Lösung, damit Mütter mit Kinderwagen oder auch Menschen, die auf den Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind, den Park betreten können. Im Gespräch mit dem Grünflächenamt und der Familie Rückert sei man sich einig geworden, dass der Eingang verlegt und an anderer Stelle ein "behindertengerechter" Eingang geschaffen werde, berichtete Bianca Nestmann.



Einziges Hindernis sei die Tatsache, dass die Stadt Coburg dafür kein Geld übrig habe. Er denke über eine Anschubfinanzierung durch den Bürgerverein nach, damit endlich "Fahrt aufgenommen wird", sagte der Vorsitzende.



Deutlich mehr Fußgängerverkehr sei in der Friedrich-Rückert-Straße festzustellen, so dass die Änderung der Vorfahrtsstraße im Bereich der Gutenbergstraße wieder geändert wird und der vorherigen Regelung angepasst wird. Wann kommt die Baustelle an der Lauterbrücke? Der Bürgerverein wünschte sich eine rechtzeitige Information, wann mit der Verkehrssperrung zu rechnen ist, sagte Manfred Meyer.



Am Goldbergsee sind die Abfallbehälter ausreichend, nur in der Verlängerung der Straße Steinig fehlen welche. Der Bürgerverein hat der Stadt Coburg vorgeschlagen, vier Behälter zusätzlich aufzustellen.



Das Dauerthema beim Bürgerverein Neuses ist mit großem Abstand der Weiterbau der Staatsstraße 2205. Seit 30 Jahren beschäftigt dies den Verein und vor allen die Bürger von Neuses. "Schlimmer geht's nimmer", sagte Meyer. Seit dem Frühjahr 2016 liege das Verfahren beim Verwaltungsgericht in München und in diesem Jahr habe sich nichts getan, kritisierten Vorstand und Mitglieder gleichermaßen. Die Meinungen gingen bei der Hauptversammlung weit auseinander. Die einen forderten, nach München zu fahren und vor Gericht zu demonstrieren, die anderen setzten hingegen auf ein Schreiben an die verantwortlichen Politiker. Die Richter sollten zu einem Ergebnis kommen, forderte Manfred Meyer. Bei einer Ausschusssitzung soll mit dem Bürgerverein Beiersdorf das weitere Vorgehen abgesprochen werden.