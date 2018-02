Brose weiter auf Erfolgskurs

Seit der Wirtschaftskrise 2009 ist die Brose-Gruppe das siebte Jahr in Folge gewachsen. In dieser Zeit konnte eine Steigerung von fast 140 Prozent erreicht werden. Wie am Freitag in einer Pressemitteilung informiert wurde, erwartet das Unternehmen für 2016 mit 6,1 Milliarden Euro einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau. Für den Automobilzulieferer, so heißt es, sei es "ein Jahr des Übergangs gewesen", in dem die Weichen für das Wachstum der kommenden Jahre gestellt wurden. Darüber informierte Jürgen Otto, Vorsitzender der Geschäftsführung, jetzt auch bei der Versammlung von Gesellschaftern und Beirat in Coburg. "Wir schließen ein gutes Geschäftsjahr ab. Trotz einiger negativer Sondereffekte werden wir die für unsere Eigenfinanzierung wichtige Zielrendite erreichen", erklärte Otto.



Globale Trends helfen Brose

Den anhaltenden Erfolgs- und Wachstumskurs von Brose macht Otto vor allem an drei Faktoren fest: "dem weltweiten Erfolg der deutschen Fahrzeughersteller, dem Aufstieg Chinas zum größten Automobilmarkt und der wieder gewachsenen Nachfrage in Nordamerika." Zudem habe Brose von den globalen Trends nach mehr Komfort und Sicherheit sowie der zunehmenden Elektrifizierung von Fahrzeugen profitiert. Der Geschäftsbereich Türsysteme am Standort in Bamberg hält seine starke Position in der Gruppe mit erneut 3,1 Milliarden Euro Umsatz (entspricht einem Plus von 1,7 Prozent). Einen leichten Anstieg verzeichnet der vom Standort Coburg aus geführte Bereich Sitzsysteme mit zwei Milliarden Euro (plus 1,1 Prozent). Die in Würzburg angesiedelte Sparte Elektromotoren trägt nach einem leichten Rückgang wegen Veränderungen im Portfolio und bei der Konsolidierung rund 1 Milliarde Euro (minus 3,4 Prozent) zum Umsatz der Gruppe bei.



Brose investierte im zu Ende gehenden Jahr über 380 Millionen Euro: Mit den neuen Verwaltungsgebäuden in Bamberg und Shanghai/China, einem dritten Werk in Querétaro/Mexiko, einem Standort in Prievidza/Slowakei und der Erweiterung der Produktionsstätte in Coventry/England bereitet sich das Unternehmen auf die geplante Geschäftsausweitung vor, heißt es in der Pressemitteilung.



Neue Geschäftschancen

Durch weltweit steigende Elektromobilität, autonomes Fahren, Vernetzung und Car Sharing werde sich die Automobilindustrie in den nächsten Jahren stark verändern. Brose sieht in diesen Trends weiteres Geschäftspotenzial und plant alleine in diesen Bereichen in den kommenden drei Jahren Investitionen von rund 100 Millionen Euro in Zukunftsprojekte. Dazu zählen die Entwicklung elektrischer Seitentür-antriebe, neuer Nutzungskonzepte für den Fahrzeuginnenraum beim autonomen Fahren sowie elektrifizierter Nebenaggregate wie beispielsweise Klimakompressoren. Dafür möchte das Familienunternehmen auch in Deutschland über 200 zusätzliche Stellen schaffen. In den nächsten Jahren will Brose mit durchschnittlich fünf Prozent pro Jahr stärker als der Automobilmarkt wachsen.



Insgesamt wird Brose von 2017 bis 2019 etwa eine Milliarde Euro investieren: Die Mittel fließen, wie in der Mitteilung aufgelistet wird, in technische Anlagen sowie den Ausbau weltweiter Standorte. Klares Ziel sei die Verstärkung durch Zukäufe in den nächsten Jahren. "Wir werden unsere Kompetenz und Marktposition durch gezielte Akquisitionen ausbauen. Bis spätestens 2025 soll ein Geschäftsvolumen von rund zehn Milliarden Euro erreicht werden", so Jürgen Otto.



Starker Wirtschaftsfaktor in Coburg

Am Standort Coburg ist Brose ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. In Gebäude und Technik investierte das Unternehmen 2016 rund 30 Millionen Euro. Mit 3.400 Beschäftigten ist der Mechatronik-Spezialist der größte Industriearbeitgeber der Stadt. Im vergangenen Jahr wurden Nettolöhne und -gehälter von rund 120 Millionen Euro ausgezahlt. Weitere 1700 Mitarbeiter sind bei Zulieferern tätig. Von den heimischen Lieferanten bezog das Familienunternehmen Güter und Dienstleistungen in Höhe von 160 Millionen Euro. Die Kaufkraft all dieser Beschäftigten stärkt Handel, Gewerbe und Dienstleistungsbetriebe in der Region. Zudem fördert Brose beispielsweise den Basketballclub BBC, das Landestheater und die Designtage, das Mehrgenerationenhaus oder das CAT-Racing-Team der Hochschule Coburg.