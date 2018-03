Blaues Blut und Klöß

Es gibt eine Region im Fränkischen, da freut man sich ganz besonders darüber, wenn es im englischen Königshaus Nachwuchs gibt. Dietmar Apel, Gästeführer in Coburg, erklärt, warum das in und um Coburg der Fall ist. Deshalb nämlich, weil das englische Königshaus stets auf das Engste verbunden war mit Coburg. Dessen Herzog Albrecht von Sachsen-Coburg und Gotha hatte 1840 keine Geringere als die englische Königin Victoria geehelicht. Aus der Verbindung gingen neun Kinder hervor, die im weiteren infolge geschickter Heiratspolitik quasi blaues Blut aus Coburg in sämtliche europäische Fürstenhäuser transportierten.



Diese Geschichte erklärt vielleicht auch, warum die Residenzstädtler ein wenig anders sind, als die restlichen Franken. Wo die Veste Coburg Stadt und Umland nicht nur optisch dominiert. Aber dieses "etwas andere" macht den Reiz aus. Lohnt einen längeren Aufenthalt in der Region. Warum? Weil sich Franken hier von seiner britischen Seite zeigt. Neugotik etwa, wohin man schaut. Very british. Die Fassade von Schloss Ehrenburg zum Beispiel. Mitten in der Stadt gelegen. Es gibt aber - natürlich - auch viele fränkische Akzente. Da wäre zum Beispiel die Coburger Bratwurst. Nicht gegrillt, gebraten, erfahren wir auf dem Coburger Marktplatz von Maria Künzel, die ihr Geschäft schon seit 50 Jahren betreibt und die es wissen muss. Für die Hitze sorgen ausschließlich Kiefernzapfen. Weil die Coburger Bratwurst ein widerstandsfähiger Fettdarm umgibt, der durchlässig ist für den Rauch der Zapfen.



Vertiefen wir das nicht weiter, wir wollen schließlich auch etwas von der Umgebung sehen. Schloss Rosenau zum Beispiel. Prinz Albert wurde hier geboren, wir kennen ihn bereits.



Viel England in Franken

Und Englands Königin Victoria hielt sich hier immer wieder auf. Die Gegend gefiel ihr, mit dem englischen Landschaftsgarten, in dem sich heute Coburger und Gäste aus Nah und Fern erholen können.



Das Schloss und der Landschaftspark lohnen allemal einen Besuch. Auch die Schweizerei ganz in der Nähe. Hier gönnten sich die Herzöge einen original Bauernhof aus dem Appenzeller Land. So als Gag quasi. Heute ist das alles ein beliebtes Ausflugsziel. A propos Ausflugsziel: In Rödental, wo wir uns gerade aufhalten, gibt es auch einen Brauereigasthof namens Grosch. Dort schmeckt nicht nur das Bier, sondern auch ein Kloß.



Die Gegend bietet mehr als blaues Blut und Kulinarisches. Ein Beispiel: Der WildPark Schloss Tambach. Die Schreibweise ist beabsichtigt, weil es um einen Schlosspark geht, aber eben auch um einen Tierpark. Alles schön getrennt. Wünscht sich zumindest die Eigentümerin Gräfin Ortenburg. Die uns nochmals versichert, dass es mit der über 50 Hektar großen Anlage definitiv weitergehen wird. Über eine Schließung werde nicht mehr nachgedacht. Wir fahren weiter nach Seßlach, einem wunderschön verschlafenen mittelalterlichen Städtchen, wo am Wochenende die Stadttore geschlossen werden, damit der Durchgangsverkehr draußen bleibt. Ein Kommunbrauhaus gibt's hier, wo sich auch der Gast mit diversen Litern Gerstensaft eindecken kann. Das Bier kann man beruhigt genießen, weil die Stadt sogar einen Campingplatz hat.