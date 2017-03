Beziehungsstreit: Frau sticht mehrfach auf Mann ein

Zwischen einem 34-jährigen Mann und seiner 33-jährigen Lebensgefährtin kam es in der Nacht auf Dienstag in Neustadt bei Coburg zu einem heftigen Streit. Angaben der Polizei zufolge soll der Mann seine Lebensgefährtin dabei gewürgt haben.



Daraufhin nahm die Frau ein Messer und stach mehrfach auf den Mann ein. Dieser erlitt Stichwunden am Bein, der Schulter und einer Hand. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus nach Sonneberg.