Betrunkener Autofahrer verursacht Frontalzusammenstoß auf B303 bei Ahorn

Zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Ford und einem VW kam es am Mittwochnachmittag um 13.50 Uhr auf der B303 auf Höhe Ahorn. Der 51-jährige Fahrer eines Ford Fiesta befuhr die B303 von Coburg kommend in Richtung Schweinfurt, berichtet die Polizei.



Im Verlaufe einer langgezogenen Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 83-Jährigen zusammen. Beide Fahrzeuge wurden massiv beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Der Unfallverursacher und die zwei Insassen des entgegenkommenden Golf wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht werden.



Eine deutliche Alkoholfahne des Unfallverursachers während der Verkehrsunfallaufnahme veranlasste die Coburger Polizisten zur Durchführung eines Alkotests. Der Alkomat zeigte einen Wert von 1,8 Promille. Beim Unfallverursacher, der bereits vom Rettungsdienst ins Klinikum gebracht wurde, wurde in der Notaufnahme eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. Die beiden Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro.



Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge war die B303 teilweise komplett gesperrt. Gegen den 51-jährigen Unfallverursacher ermittelt die Polizeiinspektion Coburg wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung.