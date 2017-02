Betrunkene schlagen auf Mann in Rödental ein - bis dieser sich wehrt

Wie die Polizei mitteilt, liefen in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei stark alkoholisierte Männer aus Coburg gegen 00:45 Uhr durch die Schmiedsgasse in Rödental. Der 27-jährige Mann und sein 24-jähriger Bruder grölten hierbei lautstark herum, weshalb sie schließlich von einem 55-jährigen Mann aus Rödental angesprochen und zur Ruhe ermahnt wurden.



Daraus resultierte ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die beiden Brüder den Mann angriffen und gemeinsam auf ihn einschlugen. Dieser wusste sich jedoch zu verteidigen und streckte beide Angreifer mit jeweils einem Faustschlag nieder. Da beide Personen mit knapp zwei Promille erheblich alkoholisiert waren und sich auch im Beisein der hinzugerufenen Polizeistreife weiterhin aggressiv verhielten, wurden sie in die Ausnüchterungszelle gebracht. Beide Brüder erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.