Betrunkene Coburgerin findet ihre Wohnung nicht - Polizei hilft suchen

Am Sonntag um 23:15 Uhr erreicht die Coburger Polizeiinspektion die Mitteilung, dass eine 47-jährige Coburgerin in einem Mehrfamilienhaus im Kürengrund mit ihrem Wohnungsschlüssel nicht mehr ihre eigene Wohnungstür aufsperren könne. Dies berichtet die Polizei.



Die Coburger Ordnungshüter eilten natürlich sofort zu Hilfe und waren der Coburgerin bei der Wohnungsöffnung behilflich. Grund für den nicht passenden Schlüssel zum Türschloss war, dass sich die Coburgerin im falschen Stockwerk des Mehrfamilienhauses befand und deshalb natürlich vergeblich versuchte mit dem Schlüssel, der nicht zum Schloss passte, in die Wohnung zu gelangen.



Nach ihrem Irrlauf in das falsche Stockwerk konnte die Dame schließlich doch noch zur richtigen Wohnungstür geleitet werden. Und siehe da, der Schlüssel passte zum Schloss und die Tür zu ihrem Heim ließ sich öffnen.



Grund für die Desorientierung der Coburgerin dürfte der Alkoholpegel in Höhe 2,24 Promille gewesen sein. Die 47-Jährige konnte sich allerdings ihren hohen Alkoholpegel selbst nicht erklären. Ihren Rausch konnte die 47-Jährige nach der polizeilichen Hilfe zum Öffnen der Wohnungstüre in ihrer eigenen Wohnung ausschlafen.