Beim Abbiegen übersehen: Auto kollidiertmit Schneepflug im Kreis Coburg

Nicht einmal ein Jahr alt war ein Mitsubishi, der am frühen Freitagmorgen den "Kampf" gegen ein Räumfahrzeug verlor, wie die Polizei berichtet.



Die 27-jährige Fahrzeugführerin befuhr gegen 05.20 Uhr, die Von-Werthern-Straße und wollte an der Kreuzung nach links in die Neustadter Straße in Dörfles-Esbach abbiegen. Da zu diesem Zeitpunkt die Ampelanlage noch nicht in Betrieb war, galt für die junge Dame die Vorfahrtspflicht. Beim Abbiegen übersah sie den von Richtung Rödental heranfahrenden Schneepflug.



Obwohl der Fahrer des Räumfahrzeuges noch Ausweichen wollte, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Während sich der Schaden am Schneepflug in Grenzen hält, wurde der neuwertige Pkw durch die Schneeschaufel massiv beschädigt. Glücklicherweise kam die 27-Jährige nur dem Schrecken davon.