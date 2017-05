Bei der Beuerfelder Kirchweih hat es 1954 gefunkt

von MARTIN REBHAN

Ein bei weitem nicht alltägliches Jubiläum können Rosi und Sieghart Fischer aus Lautertal am 4. Mai feiern. Seit nunmehr 60 Jahren gehen die Jubilare gemeinsam durch dick und dünn.

Zufriedenheit spricht aus den Gesichtern von Rosi und Sieghart Fischer, wenn sie auf die letzten sechs Jahrzehnte zurückblicken. Mit Stolz können beide auf das Schauen, was sie gemeinsam in familiärer und beruflicher Hinsicht geschaffen haben. So grotesk es klingen mag, dass sich die heutigen Jubilare gefunden haben, ist dem damaligen DDR-Regime zu "verdanken". Als Werkzeugmacher war der 1931 in Rauenstein (Thüringen) geborene Jubilar in seinem Heimatort tätig. Als er zum Erzabbau nach Aue versetzt werden sollte, fasste der damals 20 jährige den Entschluss mit seinen Eltern in das benachbarte Coburger Land umzusiedeln.

Von Unterwohlsbach führte der Weg dann schließlich nach Unterlauter, das Sieghart Fischer zur neuen Heimat werden sollte. "Ich lebe seit 68 Jahren in Unterlauter und hab mich von Anfang an hier wohl gefühlt", stellt er fest. Die Kirchweih in Beuerfeld im Jahr 1954 sollte dann für beide eine Initialzündung haben. Beim Tanz liefen sie sich das erste Mal über den Weg.



Liebe auf den ersten Blick

"Es war Liebe auf den ersten Blick" bestätigt Sieghart Fischer mit fester Stimme. Mit einem Lächeln erinnern sich beide, dass sie danach oft in den Saalbau Brehm in Unterlauter zum Tanzen gegangen sind. "Auf der Galerie saßen Eltern und Großeltern und beäugten die jungen Tanzpaare", erzählte Sieghart Fischer. Nachdem die "Begutachtung" ganz offensichtlich positiv ausfiel, konnte der Jubilar seine Angebetete am 4. Mai 1957 zur standesamtlichen Trauung, führen.



Einsatz für Familienunternehmen

Aus Rosi Essig, die 1936 in Unterlauter das Licht der Welt erblickte, wurde Rosi Fischer. Am gleichen Tag traten die Vermählten vor den Traualtar in der Trinitatiskirche Unterlauter, um ihre Ehe auch unter Gottes Segen zu stellen. Aus dem jungen Paar, das ihr Domizil in Unterlauter im Elternhaus von Rosi Fischer aufschlug, wurde 1960 eine richtige Familie, als Sohn Helmut geboren wurde. Aber nicht nur im privaten gingen Rosi und Sieghart Fischer gemeinsame Wege auch beruflich waren sie sich tagtäglich nah.

Alfred Fischer, der Vater des Jubilars gründete Anfang der 50er Jahre ein Unternehmen zur Herstellung von Puppenschuhen für die hiesige Puppenindustrie. Von Anfang an war Sieghart Fischer mit viel Herzblut dabei, einer Firma, die aus dem Nichts gegründet wurde, zu weitem Ansehen zu verhelfen. Nach dem Tod seines Vaters im Jahr 1973 übernahm der Jubilar an das renommierte Unternehmen, das sich auf die Produktion von Schlüsselanhängern spezialisierte. Im Jahr 1968 trat auch die Jubilarin in das Familienunternehmen ein. Bis zum verdienten Ruhestand im Jahr 1993 arbeiteten Rosi und Sieghart Fischer nun Seite an Seite und bauten ihre Firma, zu einem, über die Grenzen Lautertals bekannten Unternehmen weiter aus. "Mit unseren Produkten waren wir in der ganzen Welt vertreten", erzählte Rosi Fischer mit einem gewissen Stolz. Viele Maskottchen von Fußball-Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen kamen demnach aus Unterlauter. Zur Ruhe gesetzt hat sich der Jubilar noch nicht. "Der Garten ist mein Himmelreich", beschreibt Sieghart Fischer seine Freizeitbeschäftigung. Wie auch im Berufsleben steht ihm seine Frau auch hier zur Seite. Der Stolz der beiden Jubilare ist die Familie ihres Sohnes mit Enkelin Clara. Wer Rosi und Sieghart Fischer gratulieren will, ist am 4. Mai ab zehn Uhr in deren Domizil in der Zentstraße 7 gern gesehen.