Baustellensaison in Coburg eröffnet

von SIMONE BASTIAN

Bis 5. Mai muss die Baustelle jedoch abgeschlossen sein. Während der Landesausstellung "Ritter, Bauern, Lutheraner" sollen Sperrungen und Baustellen in den wichtigen Straßen tunlichst vermieden werden. Also bleibt SÜC und CEB nur wenig Zeit, wenn sie jetzt im Kanonenweg neue Leitungen verlegen und in der Callenberger sowie in der Lossaustraße die Kanalschächte erneuern wollen.



Am Montag werde der Kanonenweg in Richtung Callenberger Unterführung/Lossaustraße gesperrt, kündigte am Freitag Heiko Baumann an, Abteilungsleiter Fernwärme/Kraftwerke bei den SÜC. In Richtung Thüringer Kreuz kann der Verkehr fließen. Die SÜC wollen im Kanonenweg für rund 200 000 Euro Fernwärmeleitungen erneuern und das Netz ausbauen, um eines Tages weitere Kunden im Coburger Norden anschließen zu können.

Betroffen sind von den Bauarbeiten neben dem Kanonenweg auch Rast- und Blumenstraße: Ein Abbiegen vom Kanonenweg in die Raststraße ist nicht möglich, es können lediglich Fahrzeuge von der Raststraße in den Kanonenweg fahren. Die Blumenstraße wird zwischen Haus Nr. 18 und Kanonenweg voll gesperrt.



Gleichzeitig will der CEB Kanalschächte in der Lossau- und in der Callenberger Straße sanieren. Dies erfolgt über eine Wanderbaustelle, so dass auch auf dieser Route mit Behinderungen zu rechnen ist. In der ersten Woche der Osterferien, zwischen dem 10. und dem 13. April, wird deshalb die Callenberger Unterführung stadteinwärts gesperrt.



Abwärme im Supermarkt

Derweil laufen auf dem Gelände des früheren Milchhofs und der Firma Brockardt die Vorbereitungen für den Bau des Edeka-Markts. Während der Markt vor allem das frühere Milchhofgelände direkt am Kanonenweg belegen wird, soll der Bereich des ehemaligen Baugeschäfts Brockardt mit Wohnungen überbaut werden. Doch ob dieses Baugebiet auch Fernwärmeanschluss erhält, sei noch nicht klar, sagte Baumann. Noch stehe nicht fest, wer dort investiert - geplant sei vorläufig die Versorgung mit einer Gasleitung vom Kalenderweg her. Der geplante Edekamarkt soll Baumann zufolge mit der Abwärme aus den Kühlanlagen geheizt werden.



Allerdings braucht das neue Baugebiet Wasser und Strom. Die notwendigen Anschlüsse werden im Zuge dieser Baustelle mit geschaffen, erläuterte Jürgen Zimmerer, ebenfalls SÜC. Mit dem 5. Mai werden die Bauarbeiten in diesem Bereich auch noch nicht beendet sein. Lediglich die Straßen werden dann wieder freigegeben.



Susanne Wittmann vom städtischen Ordnungsamt kündigte an, dass die Sperrung im Laufe des Montags, 13. März, ab 8 Uhr eingerichtet werde. Der Berufs- und Schülerverkehr vorher kommt also noch in beide Richtungen durch den Kanonenweg.



Umleitungen der Linien 1 und 1a

Betroffen von der Baustelle sind auch die Buslinien 1 und 1a in Richtung Bertelsdorf und Lauterer Höhe. Die Brückenstraße wird deshalb von der Linie 1A während der Bauzeit nicht mehr angefahren; die Haltestelle Kanalstraße fällt stadtauswärts weg. In Richtung Lauterer Höhe fahren die Busse ab Mohrenbrücke über Bahnhof/ZOB zur Haltestelle Kalenderweg und planmäßig weiter.



In Richtung Stadtmitte fahren beide Linien über Kasernen-, Bahnhof- und Kanalstraße zur Mohrenbrücke und dann planmäßig weiter zum Theaterplatz. Ersatzhaltestellen für Kanonenweg und Kalenderweg stadteinwärts sind die Haltestellen Kasernenstraße und Heiligkreuzkirche der Linie 2. sb