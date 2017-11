Bastian Schober ist der neue Diakon in Ebersdorf bei Coburg

Zum 1. April tritt Bastian Schober die Stelle des Diakons und des Jugendreferenten in der evangelischen Laurentius-Kirchengemeinde an. Der 28-Jährige ist Nachfolger von Marcus Hamacher, der im letzten Jahr Ebersdorf verlassen hat. Die Arbeit von Bastian Schober, der in Fürth am Berg wohnt, teilt sich in 30 Wochenarbeitsstunden Jugendsozialarbeit und zwölf Stunden für die Kirchengemeinde auf.



"Ich werde als Streetworker bei den Jugendlichen unterwegs sein und sie dort besuchen, wo sie sich aufhalten, um sie an ihren vertrauten Orten ein Stück weit zu begleiten", hat sich der Diakon vorgenommen, der generell offen für alles sein will. Daneben will er den Jugendlichen, die "nur abhängen", sinnvolle Alternativen anbieten. Beispielsweise fällt ihm da der Jugendtreff ein, der im Untergeschoss des Evangelischen Gemeindezentrums untergebracht ist. Auch dort kann sich in lockerer Runde getroffen oder verschiedene Angebote genutzt werden, ebenso während der Jugend-Disco oder im Jugendcafé. Dieses soll nicht nur an bestimmten Tagen nachmittags, sondern auch abends geöffnet sein.



Ihm ist ein guter Draht zu den Jugendlichen wichtig

Bastian Schober ist der "Draht" zu den Jugendlichen wichtig, weshalb er Sprechzeiten anbieten will und versuchen möchte, mit den Jugendlichen einen guten und engen Kontakt zu pflegen. Um ihnen gerecht zu werden, liegt ihm viel daran, gemeinsame Ideen zu entwickeln und dabei bestehende Angebote einzubinden, die weiter ausgebaut oder angepasst werden sollen. Des Weiteren ist dem Jugendreferenten die Zusammenarbeit mit der gemeindlichen Jugendpflege und den Vereinen wichtig, denen er keine Konkurrenz, sondern eine Ergänzung sein will.



Bastian Schober hat ein Faible für Fußball und andere Ballsportarten und kann sich gut vorstellen, daraus etwas zu entwickeln. Einen regen Austausch plant der Jugendreferent auch mit seiner Kollegin Denise Höhn, deren Tätigkeitsschwerpunkt in der Arbeit mit Kindern liegt, so dass auch Familien und Eltern sich dort Rat holen können.



Auch Einsatz in Gottesdiensten

Für die evangelische Kirchengemeinde wird Bastian Schober in der Konfirmandenarbeit tätig sein und im Jugendausschuss die ehrenamtlichen Mitarbeiter begleiten. Er hat die Beauftragung zur Wortverkündigung und dem Abendmahl und wird auch bei Gottesdiensten einspringen oder mitwirken. "Ich möchte auch Jugendgottesdienste in den Wintermonaten und im Sommer abhalten", plant er, denn bei seiner Arbeit möchte er einen Schwerpunkt auf die Spiritualität setzen. Deshalb kann sich Bastian Schober auch bei Freizeiten Morgenandachten gut vorstellen. "Mein Ziel ist die Vernetzung und Zusammenführung von Glauben und Alltag", erklärt der Diakon, der seinen Wirkungskreis länger in Ebersdorf haben wird.



Die offizielle Einführung von Bastian Schober ist am Sonntag, 6. April, um 14 Uhr in der Sankt Laurentiuskirche. Dem Gottesdienst schließt sich dort ein Stehempfang an. Hier besteht die Möglichkeit, den Diakon und Jugendreferenten persönlich zu begrüßen.