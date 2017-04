Auf der B303 ist in der Nacht auf Samstag eine Autofahrerin bei ihrer Fahrt in Richtung Tambach mit ihrem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto landete zwischen zwei Bäumen.Die Feuerwehr Weitramsdorf befreite einen der Fahrzeuginsassen mit Hilfe des Spreizers. Zuvor musste die Wehr auch noch einen Baum fällen um effektiver an der Einsatzstelle arbeiten zu können. Die Feuerwehren aus Ahorn, Weitramsdorf und Altenhof waren mit ihren Fahrzeugen vor Ort und rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Beide Fahrzeuginsassen wurden mit schweren Verletzungen von zwei Rettungsfahrzeugen ins Klinikum nach Coburg gebracht. Die B303 war während der Rettungsmaßnahmen für den Verkehr rund zwei Stunden komplett gesperrt. Der Verkehr wurde von der Feuerwehr umgeleitet.