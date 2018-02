Auto fährt in Coburg in Imbissbude - fünf Verletzte

Die Imbissbetreiberin wurde schwer verletzt



Ein 83-jähriger Rentner aus dem Landkreis Coburg war zusammen mit seiner Ehefrau im Baumarkt und wollte anschließend mit seinem Skoda vom Parkplatz fahren.An der Ausfahrt bog der Autofahrer laut Polizei nach rechts ab und bemerkte zu spät, dass sich wenige Meter weiter der Verkehr staute.Da der 83-Jährige nicht damit gerechnet hatte, kam er mit seinem Wagen nach rechts in den Grünstreifen und krachte anschließend in die Rückwand eines am Baumarktparkplatz aufgestellten Imbisswagens.Durch den Aufprall wurde die geöffnete Imbissbude in Richtung des Gästebereiches versetzt. Umherfliegende Küchengeräte und siedendes Fett verletzten die 57-jährige Imbiss-Betreiberin schwer am Rücken.Aufgrund ihrer schweren Verbrennungen wurde sie nach erster Untersuchung im Klinikum Coburg mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik verlegt.Umgestoßene Stehtische und Getränke verletzten zudem vier weitere Gäste der Imbissbude, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls vor dem Wagen aufgehalten hatten.Sie erlitten glücklicherweise nur leichte Prellungen und Schürfwunden. Der Unfallverursacher und seine Frau blieben unverletzt. Der nicht mehr fahrbereite Skoda wurde abgeschleppt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt rund 40.000 Euro.Die Beamten der Verkehrspolizei Coburg konnten eine Alkoholbeeinflussung des Unfallverursachers als Unfallursache ausschließen. Die genauen Unfallumstände sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.