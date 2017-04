Auseinandersetzung in Rödental: 21-Jähriger verletzt ins Krankenhaus

Bei einer handfesten Auseinandersetzung am frühen Freitagmorgen im Rödentaler Stadtteil Oeslau ist ein 21 Jahre alter Mann so schwer verletzt worden, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Coburger Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.



Kurz vor 0.45 Uhr geriet der 21-jährige mit zwei 18 und 23 Jahre alten Männern und deren beiden 19-jährigen Begleiterinnen in der Sandleite in Streit, wie die Polizei mitteilt. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalbeamten wurde der 21-Jährige im Verlauf des eskalierenden Zwists von den beiden Männern der Gruppe angegangen und am Bein verletzt, bevor die Schläger die Flucht ergriffen.



Dem Verletzten gelang es schließlich, Hilfe zu verständigen und der Rettungsdienst transportierte ihn in ein Krankenhaus. Die ebenfalls alarmierten Coburger Polizeibeamten konnten im Rahmen ihrer Fahndung zunächst die beiden Frauen ausfindig machen und anschließend auch die beiden flüchtigen Männer in einer Asylbewerberunterkunft ermitteln.



Alle vier müssen sich unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei Coburg dauern an.