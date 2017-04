Auf den Spuren der Reformation

Seit November 2016 knüpft der Europäische Stationenweg ein Band aus Städten, die das Erdbeben der Reformation vor 500 Jahren verändert hat. Im Mai 2017 kommt dieser Weg in Mitteldeutschland an und mündet in Wittenberg in die Weltausstellung Reformation. Städte in den Niederlanden und in Ungarn, in Slowenien und Irland wurden ebenso angefahren wie Rom, Augsburg, Worms und die Wartburg. Insgesamt werden es 67 Städte in 19 Ländern sein. Und am Ostersamstag, 15. April, macht der Europäische Stationenweg mit seinem Reformationstruck Halt in Coburg.36 Stunden lang wird der Reformationstruck auf dem Schlossplatz stehen und viele Einblicke in die Reformation geben. Ein breites Rahmenprogramm, veranstaltet von der Stadt Coburg und dem evangelischen Dekanat Coburg machen diesen Tag zu einem außergewöhnlichen Tag.Letzte Station des Reformationstrucks war Speyer, wo vergangenen Dienstag Vertreter der Stadt und des Dekanats Coburg den "Staffelstab" als kommende Station entgegennahmen. Ab Ostersamstag ist der Reformationstruck dann auf dem Schlossplatz für die Coburger zugänglich (siehe Infokasten).Oberbürgermeister Norbert Tessmer begrüßt den Besuch des Reformationstrucks in Coburg: "Der Stationenweg macht hier zu Recht Halt. Denn Coburg ist nicht irgendein Ort der Reformation, sondern ein kirchenhistorisch ganz bedeutender."Die Ankunft des Reformationstrucks in Coburg wird gefeiert: Los geht es aber zunächst an anderer Stelle: Am 15. April 1530 führte Martin Luthers Weg von Neustadt nach Coburg. Heute verbindet der Lutherweg als Wander- und Pilgerweg beide Städte. Am Ostersamstag führt eine zweistündige Pilgertour von Oeslau über den Bausenberg und die Veste zum Spitaltor. Geleitet wird sie von dem Pfarrer und Pilgerbegleiter Michael Thein. Begonnen wird um 8.30 Uhr mit einem Frühschoppen mit Lutherbier im Gasthaus Grosch, Rödental-Oeslau. Um 9.30 Uhr startet dann die Pilgerwanderung. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.Um 12 Uhr folgt der Einzug in die Stadt Coburg mit einem Martin-Luther-Darsteller am Spitaltor. Gemeinsam ziehen die Besucher nun zum Reformationstruck am Schlossplatz. Dort wird es ein breites Programm rund um das Thema Reformation geben, begleitet von den Klängen der Posaunenchöre aus dem Gemeinden St. Moriz, Ahorn und Heilig Kreuz."Wer ist Luther und was will er mit seiner Reformation"? Diese Fragen werden Oberbürgermeister Norbert Tessmer und die Dekane Stefan Kirchberger (evangelisch) und Roland Huth (katholisch) auf der Bühne vor dem Reformationstruck diskutieren. Dazu Stefan Kirchberger: "Wir werden die Reformation hinterfragen. Denn nur wer hinterfragt, der versteht auch."Auf der "roten Couch" wird unter anderem über den Umgang mit Religionen wie dem Islam in Deutschland gesprochen, und Werte und Ziele der Reformation heute werden beleuchtet. Alle Zuschauer können so einen umfassenden Einblick in die Reformation in Coburg und in weiteren europäischen Städten gewinnen. Auf Bildschirmen und als Hörstationen im Truck wird die Vielfalt der Reformation erlebbar.Das ausführliche Programm gibt es auf der Website des Dekanats: www.coburg-evangelisch.de (Rubrik: "Reformationsjubiläum").