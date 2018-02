Ahorns Partnerschaften sind nun in Stein gemeißelt

Es ist nicht nur ein von Bänken unsymmetrisch umrahmter steinerner Tisch, der nordöstlich der Alten Schäferei an dem Kreuzungspunkt von Ämter-, Rückert- und Zweiländerweg aufgestellt wurde - vielmehr wurde ein symbolträchtiges Wegzeichen installiert, das nicht nur zur Rast einladen soll, sondern ein sichtbares Symbol für eine besondere Partnerschaft ist.



Vor zwei Jahren feierten die Gemeinden Ahorn und Irdning (Steiermark, Österreich) das 40. Jubiläum ihrer Partnerschaft. "Es entstand die Idee, ähnlich wie in Irdning ein Zeichen der Verbundenheit zu errichten", ließ Ahorns Bürgermeister Martin Finzel (parteilos) bei der Weihe des Wegzeichens wissen. Nachdem ein "Marterl" im "Kernland des Protestantismus" nicht als so passend empfunden wurde, brachte der Zwillingsbruder des Bürgermeisters, der als evangelischer Pfarrer wirkt, das Zitat aus Lukas 13, Vers 29 ins Gespräch. Hier steht: "Es werden kommen, von Osten und Westen, von Norden und Süden, die zu Tisch sitzen im Reiche Gottes." Dieser Bibelspruch stand dann im Zentrum der Überlegungen zu dem neuen Wegezeichen.



Bibelspruch wurde in Kunstwerk umgestaltet

Prof. Barbara Fuchs von der Hochschule Coburg erklärte sich bereit, den Bibelspruch in eine gestalterisches Projekt umzusetzen. Die zahlreichen Gäste der Zeremonie ließ sie wissen, dass der Sandstein für das Kunstwerk aus der Region Gotha stamme, und erklärte, was sie sich bei der Gestaltung des Platzes gedacht habe: Es sollte ein Zeichen der Gemeinschaft werden. In die Bodenplatte eingearbeitete Linien weisen in Richtung der beiden Ahorner Partnergemeinden Irdning in der Steiermark und Eisfeld in Thüringen. Das Wegzeichen ist begehbar. Für den Bürgermeister war wichtig, dass sich auch Fördermittelgeber fanden, die die Kosten bis zu 80 Prozent deckten. So unterstützten die Niederfüllbacher Stiftung und die Sparkassenstiftung Coburg-Lichtenfels das Projekt.



Im Rahmen der Weihe meinte Martin Finzel: "Es sind die Zeit, die Umstände, die Religion, die darüber entscheiden, ob man Freund oder Feind ist." Es sei für ihn bedeutsam gewesen, dass das Wegzeichen auch die Partnergemeinde Eisfeld mit einschließt. Es soll für die Partnerschaften mit Irdning und Eisfeld neue Perspektiven eröffnen, willkommen heißen, unabhängig davon, aus welcher Himmelsrichtung jemand kommt, Raum für Gespräche bieten und ein Zeichen darstellen, nicht nur für Ahorn, sondern hinausweisen in die Welt. Der Bürgermeister von Irdning-Donnersbachtal, Herbert Gugganig, betonte, dass durch das Wegzeichen die Freundschaft zwischen den Gemeinden in Stein gemeißelt sei. "Das Bauwerk hat eine besondere Symbolkraft", unterstrich Gugganig. Seiner tiefen Hoffnung gab er Ausdruck, als er sagte: "Der Weltfriede möge endlich einziehen."

Eisfelds Zweiter Bürgermeister und "Gründungsvater" der Partnerschaft mit Ahorn, Gerd Braun, erinnerte an den Eisernen Vorhang. "Wir waren nicht durch Menschen getrennt, sondern durch die Politik", sagte Braun und meinte weiter: "Wir sollten alles dafür tun, um die Partnerschaft auf Dauer zu erhalten, und viele junge Menschen dazu bringen, in unsere Fußstapfen zu treten."



Nicht nur eine Metapher

Wenn Politiker von Besiegeln sprechen, ist es oft nur eine Metapher. Anders in Ahorn. Hier wurden in den Boden des Wegzeichens die Amtssiegel der beteiligten Kommunen gedrückt, um die Vertiefungen später mit Bronze auszugießen und damit dem Ausdruck der Besiegelung eine spezielle Bedeutung zu verleihen. Gottes Segen für den symbolträchtigen Ort erbaten Dekan Roland Huth und Pfarrer Rolf Gorny. Sie stellte ihre Bitte unter das Bibelwort aus dem Psalm 36: "Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen." Rolf Gorny forderte: "Lasst das Trennende nicht mehr aufkommen." Nach der kirchlichen Weihe wurde neben dem neuen Wegzeichen zum Andenken an den Kreisheimatpfleger und langjährigen Museumsleiter Lothar Hofmann ein Baum gepflanzt.