9,4 Millionen Euro für die Hochschule

Am Mittwoch hat der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanzfragen das Projekt abgesegnet und für die zweiten Teilbaumaßnahme Mittel in Höhe von 9,4 Millionen Euro freigegeben.



Die zweite Teilbaumaßnahme umfasst die Ausstattung des Forschungsgebäudes mit baugebundenen Großgeräten und Forschungsanlagen und schließt die hierfür benötigte Infrastruktur mit Errichtung eines Außenlabors mit ein.





"Gerade in der derzeitigen Diesel-Diskussion leistet das ZME einen wichtigen Beitrag in Sachen Forschung", teilte SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld mit. ct