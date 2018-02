72 Wagen und Gruppen im "Gaudiwurm"

Organisatorisches

Zugverlauf:

Strecke:

Drumherum:

Schnellentschlossene könnten noch teilnehmen: Noch bis Samstagmittag nimmt Zugmarschall Thorsten Krauß von der Coburger Narrhalla letzte Anmeldungen für den "Gaudiwurm" entgegen. Aber auch so hat der Faschingszug bereits eine stattliche Länge erreicht: 72 Wagen und Gruppen sind angemeldet.Manche Vereine sind freilich gleich mit mehreren Gruppen dabei. Wenn die Tanzsportvereine Coburger Mohr und die Effect's 2012 Coburg mit ihren Garden aufmarschieren, sind das allein schon vier oder fünf Gruppen. "Aber die Wägen sind in der Überzahl!", verspricht Krauß.Er wirbt seit Jahren dafür, dass auch Unternehmen oder Startups mitmachen, nicht nur Vereine. Generell gelte: "Das schweißt die Gruppe zusammen und hat einen tollen Werbeeffekt." Auch die Parteien haben den Faschingszug als Werbemöglichkeit entdeckt: CSU, SPD und JU haben Wagen angekündigt. Faschingsmäßig sollte der Auftritt freilich schon sein, sagt Krauß. "Aber auch ein Aufdruck auf einer Gummibärchentüte kann einen Werbeeffekt haben."Start am Sonntag, 11. Februar, am Anger. Die ersten Wagen fahren um 13.45 Uhr los, weil sich die Zugspitze am Ende der Reihe auf Höhe Tegut in der Bambergerstraße befindet. Sie fahren den aufgestellten Zug entlang nach vorne. So haben auch die Gruppen und Wagenbesatzungen die Möglichkeit, den gesamten Zug zu sehen.Schützenstraße, Ketschengasse, Markt, Herrngasse, Theaterplatz , Oberer und Unterer Bürglaß, Steinweg, Spitalgasse , Markt.Schon ab 12 Uhr sorgt das Team von Radio Eins auf dem Marktplatz für Partystimmung. Nach dem Umzug geht die Party auf dem Marktplatz weiter.Anmeldung: Wer sich kurzentschlossen in den Gaudiwurm einreihen will, kann sich bis Samstagmittag noch bei Zugmarschall Thorsten Krauß melden, per E-Mail an zugmarschall@coburger-narrhalla.de oder unter Telefon 0176/63086655.Informationen für Teilnehmer gibt es auch auf der Website der Coburger Narrhalla.