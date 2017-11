60 Jahre Kleintierzuchtverein Beuerfeld

Der Kleintierzuchtverein (KTZV) Beuerfeld wurde vor 60 Jahren gegründet und führte in ununterbrochener Folge Lokalschauen durch. Nach rund 20 Jahren im Saal Brückner in Beuerfeld wechselte der Verein in einen größeren Ausstellungsraum nach Moggenbrunn. Die Familie Wachsmann stellte Räumlichkeiten zur Verfügung.



Ab dem kommenden Jahr schließt sich der KTZV der Gruppe an, zu der Heldritt, Großwalbur und Meeder gehören, an. Dadurch findet nun nur noch alle vier Jahre eine Schau in Moggenbrunn statt. Auf der somit letzten eigenen Lokalschau wurden knapp 200 Tiere präsentiert. 18 Tiere bekamen die höchste Bewertung "hervorragend". Hühner, Tauben und Kaninchen bewerteten die Preisrichter Dieter Sperschneider, Richard Schmidt und Matthias Vohburger. Als Schirmherr fungierte Bürgermeister Bernd Höfer, die Ausstellungsleitung lag in den Händen des Vorsitzenden Heribert Kunz, der zur Eröffnung die Aussteller und Gäste begrüßte.



"Ein wunderbares Hobby"

Von einem wunderbaren Hobby sprach Bürgermeister Bernd Höfer. Mit Liebe züchteten die Aussteller ihre Tiere und hätten den Blick für das Leben und für die Natur fest im Auge und in den Händen, sagte Höfer und wünschte viel Freude mit den Geschöpfen. Schließlich übergab er seine Schirmherrenspende.



Besonders freute sich Bernd Wacker vom Kreisverband für Rassegeflügelzüchter über die Teilnahme von Jungzüchtern. Dass wieder Geflügel zur Schau gestellt werden durfte, fand er sehr schön. Er wünschte weiterhin eine gute Zusammenarbeit.



"Es ist wichtig, die Tiere in der Öffentlichkeit zu zeigen"

Die besten Grüße vom Rassekaninchenverband überbrachte der Kreisvorsitzende Peter Hänel. Diese Leistung, seit Bestehen des Vereins Schauen in ununterbrochener Folge durchzuführen, sei kaum zu finden. "Es ist wichtig, die Tiere der Öffentlichkeit vorzustellen und bewerten zu lassen", betonte Hänel. Er verwies auf die Gemeinschaftsschau der Coburger Ortsvereine mit angeschlossener Kreisjugendschau, die am 2. und 3. Dezember in Großwalbur stattfindet. Für die Bereitstellung der Hallen erhielt die Familie Wachsmann eine Blumengebinde sowie einen Sonntagsbraten.



Aus dem Ausstellerergebnis wurden die Pokalgewinner und Vereinsmeister ermittelt. Die Hauptpreise händigten der Vorsitzende Heribert Kunz, Bürgermeister Bernd Höfer und Peter Hänel aus.



Vereinsmeister bei den Senioren wurden auf Geflügel und Tauben Heribert Kunz, auf Kaninchen und Geflügel Gerhard Brückner, auf Tauben Robert Schelhorn und auf Kaninchen Norbert Gansert. Bei den Jugendlichen holte sich die Vereinsmeisterschaft auf Geflügel Felix Culmbacher, ihm folgte auf Platz zwei Felix Wachsmann; auf Tauben Lukas Wachsmann und auf Kaninchen Sanna-Marie Wachsmann. Weitere große Preise für züchterische Leistungen erhielten mit einem Jugendlandesverbandsehrenpreis auf Kaninchen Nadine Herzer; ein Jugendkreisvereinsehrenpreis ebenfalls auf Kaninchen ging an Sanna-Marie Wachsmann; eine Bezirksverbands-Jugendplakette auf Hühner wurde an Felix Culmbach ausgehändigt und eine Landesverbands-Jugendplakette auf Tauben errang Lukas Wachsmann. Bei den Senioren ging eine Verbandsprämie an Gerhard Brückner. Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung karteten die Züchter im Feuerwehrhaus traditionell Schafkopf.