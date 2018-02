6-Jährige an Ampel in Coburg von Auto angefahren

Eine 6-Jährige wurde am Sonntag von einem Auto angefahren, als sie eine grüne Fußgängerampel überquerte. Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr in der Coburger Mohrenstraße.Ein 43-Jähriger aus dem Landkreis Hildburghausen wollte mit seinem Ford von der Mohrenstraße in die Kanalstraße abbiegen. Während des Abbiegens übersah er die 6-Jährige, die gerade die Kanalstraße bei Grün an der Fußgängerampel überquerte. Der 43-Jährige touchierte das kleine Mädchen mit der Fahrzeugfront des Autos.Da Verletzungen bei dem Kind nicht auszuschließen waren, wurde das Kind zunächst vom Rettungsdienst vorsorglich ins Coburger Klinikum gebracht. Es blieb glücklicherweise unverletzt.Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt nun gegen den 43-Jährigen wegen Fahrlässiger Körperverletzung nach einem Verkehrsunfall und einem Verstoß nach der Straßenverkehrsordnung.