58-Jähriger manpuliert Stromzähler in Ebersdorf bei Coburg

Seit Ende November hat ein 58-jähriger Ebersdorfer den Stromzähler seines Einfamilienhauses manipuliert und konnte so unberechtigterweise kostenlos Strom aus dem Netz der Gemeindewerke Ebersdorf beziehen. Dies berichtete die Polizei.



Der Ebersdorfer öffnete dabei die am Stromzähler angebrachten Plomben und überbrückte den Zähler in der Art, dass die Messleistung des Zählers nicht mehr gegeben war und dieser keinen Stromverbrauch mehr registrierte. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt wegen Sachbeschädigung und Entziehung elektrischer Energie.