50.000 Sachschaden nach Wasserrohrbruch in Mehrfamilienhaus in Coburg

Ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro entstand am frühen Donnerstagabend bei einem Wasserrohrbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Allee. Dies berichtet die Polizei.



In einer unbewohnten Wohnung im 2. Obergeschoss des Mehrfamilienhauses trat das Wasser aus einem Rohr aus und lief von dort aus in die darunter liegenden Wohnungen. Die Wohnungen wurden dadurch unbewohnbar.



Drei Bewohner der betroffenen Wohnungen kamen zunächst bei ihren Verwandten unter. Laut der Feuerwehr Coburg besteht für das Gebäude keine Einsturzgefahr, dennoch wird ein Baustatiker das Gebäude genauer unter die Lupe nehmen müssen. Vorsorglich wurde von den Städtischen Überlandwerken Coburg Wasser, Strom sowie Gas abgestellt. Eine genaue Bezifferung des Schadens ist erst nach der Erstellung des Gutachtens durch einen Baustatiker möglich.