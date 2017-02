30.000 Euro Schaden und ein Verletzter bei Unfall nahe Niederfüllbach

Zwei schrottreife Pkw, ein leicht verletzter Fahrer sowie 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B303 auf Höhe der Abfahrt nach Niederfüllbach. An der Kreuzung von der B303 in den Erlenweg wollte ein 24-Jähriger mit seinem Nissan nach links abbiegen und übersah dabei einen ihm entgegenkommenden VW eines 41-Jährigen.



Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die dabei massiv beschädigt wurden. Aufgrund der massiven Wucht des Aufpralls lösten an beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Der 41-jährige VW-Fahrer verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und begab sich nach der Verkehrsunfallaufnahme eigenständig zum Arzt.



Die beiden Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizeiinspektion Coburg ermittelt gegen den 24-jährigen Unfallverursacher wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr.