27-Jähriger aus Coburg vermisst

Seit Samstag, den 08.07.2017, wird der 27-jährige Michael Dugas aus Coburg vermisst. Zuletzt wurde er von seinen Mitbewohnern am Samstag, den 08.07.2017, in den frühen Morgenstunden gesehen. Am Mittwoch, den 12.07.2017, erstatteten schließlich die Angehörigen Vermisstenanzeige. Herr Dugas leidet unter gesundheitlichen Problemen und benötigt deshalb medizinische Hilfe.



Michael Dugas ist 27 Jahre alt, circa 175 cm groß und schlank. Er trägt kurze wellige Haare und einen 3-Tage-Bart. Er dürfte einen schwarzen Rucksack, einen schwarzen Geldbeutel sowie ein weißes Samsung Smartphone mit sich führen. Auffällig bei dem Gesuchten ist eine ein Zentimeter lange Narbe an der Stirn.



Hinweise über den derzeitigen Aufenthaltsort von Herrn Dugas werden bei der Polizeiinspektion Coburg unter Telefonnummer 09561/645-209 oder über Notruf 110 entgegen genommen.







Für unsere Facebook-Fans:



Diese Vermisstenmeldung der Polizei wird von inFranken.de aktualisiert und anonymisiert, sobald die Person wieder gefunden wurde. Wir haben uns auf Facebook dazu entschlossen, keine Bilder und Namen von Vermissten mehr zu veröffentlichen, da sie durch das Teilen weiterhin im Netz stehen, auch wenn die oder der Vermisste wohl behalten wieder gefunden wurde. Wir wollen somit verhindern, dass gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen wird.