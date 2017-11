25 Jahre Konzerte auf Schloss Rosenau

Den Auftakt gestaltet am Sonntag das Ensemble Concerto Würzburg. Zum 250. Todestag Georg Philipp Telemanns stehen Werke dieses Komponisten im Mittelpunkt der Programmfolge.



Auftakt mit Telemann

Das "Concerto Würzburg" in der Besetzung mit Verena Fischer, Leon Berben, Ulrich Wolff und Franz Peter Fischer spielt das Repertoire der Streichquartette und Flötenquartette der Wiener Klassik auf historischen Instrumenten. Das Beryll Trio gastiert am 14. Mai auf Schloss Rosenau.





Dagmar Puttkammer (Violine), Gernot Nutzenberger (Violoncello) und Thomas Nutzenberger (Klavier) interpretieren an diesem Abend ausgewählte Werke von Alfred Schnittke, Dmitri Schostakowitsch und Franz Schubert.

Fortgesetzt wird die Reihe im Herbst. Am 17. September gibt es ein Wiederhören mit dem Bamberger Streichquartett. Den Abschluss am 24. September gestaltet das Duo Ahlert & Schwab auf Mandoline und Gitarre.





Der Konzert-Kalender im Überblick



Termine 7. Mai Concerto Würzburg

14. Mai Beryll-Trio

17. September Bamberger Streichquartett

24. September Duo Ahlert & Schwab.

Die Konzerte finden jeweils am Sonntag auf Schloss Rosenau statt (Beginn: 19.30 Uhr).



Karten Für alle Konzerte sind noch Karten in der Stadtkasse im Rathaus Rödental unter 09563/9626 und eventuell an der Abendkasse erhältlich.