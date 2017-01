19-Jährige kracht mit Pkw frontal gegen Baum

Beim Abbiegen von der Judenbergunterführung in den Sonntagsanger in Coburg übersah am Sonntag um 19:40 Uhr eine 28-Jährige mit ihrem Seat den Peugeot einer 19-Jährigen und stieß mit deren Pkw im Einmündungsbereich zusammen.



Polizeiangaben zufolge kam der Peugeot im Anschluss an den Zusammenstoß nach rechts von der Straße ab und stieß frontal gegen einen Baum. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt, die Peugeot-Fahrerin verletzte sich allerdings, als sie mit dem Pkw gegen den Baum fuhr.



Die 19-Jährige wurde mit multiplen Prellungen vom Rettungsdienst ins Coburger Klinikum gebracht. Der massiv beschädigte Peugeot musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 Euro.



Gegen die 28-jährige Unfallverursacherin ermittelt die Polizeiinspektion Coburg wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung.