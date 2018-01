16 Millionen Euro fließen in den Landkreis Coburg

Die Kommunen im Landkreis Coburg können sich Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt mehr als 16 Millionen Euro freuen. Das hat am Freitag der heimische CSU-Landtagsabgeordnete Jürgen W. Heike, MdL mitgeteilt.



Wie Heike ausführt, würden heuer besonders Stadt Rödental mit 3,8 Millionen Euro sowie die Gemeinden Weitramsdorf (1,8 Millionen), Lautertal (1,2 Millionen), Meeder (1,2 Millionen) und Ahorn (1,3 Millionen) profitieren. Die kreisfreie Stadt Neustadt erhalte 4,2 Millionen Euro. "Das sind im Vergleich zum Vorjahr 500 000 Euro Mehreinnahmen für die Stadt Neustadt. Damit kann der Verwaltungshaushalt deutlich aufgebessert werden", schreibt Heike in seiner Mitteilung.



Die weiteren Schlüsselzuweisungen betragen: Dörfles-Esbach 900 000 Euro; Ebersdorf 416 000 Euro; Großheirath 673 000 Euro; Grub am Forst 586 000 Euro; Itzgrund 920 000 Euro; Niederfüllbach 72 000 Euro; Bad Rodach 760 000 Euro; Seßlach 677 000 Euro; Sonnefeld 494 000 Euro; Untersiemau 198 000 Euro; Weidhausen 454 000 Euro.



Erneut nicht auf dieser Liste vertreten ist die Stadt Coburg. Sie geht wie schon in den Vorjahren komplett leer aus. "Für die Stadt Coburg bedeutet das, im Gegensatz zu anderen Kommunen im Landkreis, die Schlüsselzuweisungen bekommen, einen geringeren Handlungsspielraum und damit weniger Gestaltungsmöglichkeit", kritisiert die heimische SPD-Landtagsabgeordnete Susann Biedefeld. Dass die Stadt Coburg erneut keine Zuweisungen erhält, hängt mit der Steuerkraft zusammen. Aber auch ganz grundsätzlich ist Biedefeld nicht mit den Schlüsselzuweisungen zufrieden. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr sei nur "mäßig".



Jürgen W. Heike sieht das anders: "Dies ist der höchste kommunale Finanzausgleich aller Zeiten und damit ein klares Zeichen an unsere Bürgerinnen und Bürger!"



Schlüsselzuweisungen sind die größte und wichtigste staatliche Zahlung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches und ergänzen die eigenen Steuereinnahmen der Landkreise und Gemeinden. Sie sollen Unterschiede der Kommunen in deren Steuerkraft abmildern und unterschiedliche Aufgabenlasten ausgleichen. Vor allem Gemeinden mit einer schwachen Steuerkraft können so nachhaltig ihre Verwaltungshaushalte stärken. Die Gemeinden können dabei frei über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen entscheiden.