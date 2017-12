1000 Neustadter feiern die Neustadt-Bewegung

Der Auftakt des 39. Jahrestreffens der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa" wurde für die Gastgeber zur Zitterpartie. "Ausgerechnet im Bus, der zuletzt kommt, ist die Neustadt-Fahne", sagte Andre Röttger vom städtischen Kulturamt um halb acht und blickte leicht nervös auf sein Smartphone. Dann, eine gute halbe Stunde nach der Zeit, kam die erlösende Nachricht: Die Fahne ist da! Na, dann steht ja einem gelungenen Neustadt-Treffen nichts mehr im Wege.

"Drei tolle Tage", das versprach Ulrike Noll als "Neustadter Kind" und Moderatorin des Festabends in der Frankenhalle, stehen den Delegationen bevor. 37 Städte und Gemeinden sind der größten Städtefreundschaft in Europa angeschlossen. "Mit uns sind heute 31 Delegationen anwesend", wusste Katja Werner von der Stadtverwaltung auf Tageblatt-Nachfrage. Insgesamt waren es rund 1000 Personen, die den gesellschaftlichen Höhepunkt des Neustadt-Treffens feierten - und danach noch auf den Marktplatz zur "Neifeier" ins Kinderfest weiterzogen.

Ein paar nachdenkliche Worte gab es zum Auftakt aber auch. Oberbürgermeister Frank Rebhan (SPD) verwies durchaus mit Stolz auf die "besondere Rolle", die der Club der Neustadts in politischen schwierigen Zeiten einnimmt. Vom Neustadt-Treffen, das betonte Rebhan, gehe ein Zeichen aus: Man werde, trotz vielleicht unterschiedlicher Interessen und Ansichten, die Freundschaft zwischen den Neustadts nicht auf Spiel setzen und weiter gemeinsame Wege beschreiten. Das sei gar nicht einmal so schwer, zeigte sich Frank Rebhan zum Abschluss seiner kurzen Ansprache überzeugt: "Machen wir es einfach und nicht kompliziert."

Ein Urgestein der Neustadt-Bewegung holte Ulrike Noll dann auch noch auf die Bühne: Petra Bieber (Bad Neustadt). Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa" war als Kind schon 1979 beim ersten Neustadt-Treffen mit dabei und hofft, dass sich auch künftig junge Menschen für diesen "gelebten europäischen Gedanken" interessieren: "Ich wünsche mir, dass die jungen Leute Geschmack an dem finden, was die Neustadt-Bewegung ausmacht."

Musikalisch begleitet wurde die Eröffnungszeremonie von der Stadtkapelle Neustadt, nach dem gemeinsamen Essen ging es dann zu Musik der "Andreas Lorenz Showband" unterhaltsam weiter. Kurz vorgestellt hat sich gestern auch Marius Dziuba, der Bürgermeister der Stadt Nowe Miasto nad Pilica - dort wird 2018 das 40. Neustadt-Treffen stattfinden.



Was man am Samstag in Neustadt nicht verpassen sollte

Neustadt-Meile: Mehr als ein Dutzend Delegationen der Arbeitsgemeinschaft "Neustadt in Europa" präsentieren sich am Samstag von 10 bis 18 Uhr in der Georg-Langbein-Straße. Ein Treffpunkt für Genießer und solche, die nach einem Neustadter Ziel für ihre nächste Urlaubsreise sind.



Umzug: Aus der Vergangenheit weiß man, dass alleine die Neustadter Schulen mit rund 1300 Kindern teilnehmen. Und dann kommen noch die Neustadt-Delegationen dazu. Start ist um 13 Uhr, anderthalb Stunden wird der Umzug durch die Innenstadt dauern. Und danach, nicht vergessen: Die Freiübungen auf dem Schützenplatz!



Musikprogramm: Auf drei Bühnen gibt es ein buntes Unterhaltungsprogramm: Auf dem Marktplatz (10 bis 21 Uhr), Alexandrinenplatz (10.30 bis 18 Uhr) und dem Arnoldplatz (11 bis 15 Uhr).



Museum: Das Museum der deutschen Spielzeugindustrie am Hindenburgplatz hat extra zum Neustadt-Treffen seine Öffnungszeit verlängert - von 10 bis 21 Uhr gibt es "Puppenkunst 27".



Geschäftswelt: Der Neustadter Einzelhandel zeigt, was er kann: Von 10 bis 18 Uhr herrscht "Buntes Treiben" in der Innenstadt, dazu kommt eine "Auto-Meile" in der Heubischer Straße.