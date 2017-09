Bundestagswahl 2017: Emmi Zeulner der neue Star bei Erststimmen

Emmi Zeulner, die 30jährige gelernte Krankenschwester aus Lichtenfels, ist die neue Erststimmen-Königin der CSU. 55,4 Prozent der Erststimmen in ihrem Wahlkreis Kulmbach, das konnte niemand sonst im Freistaat toppen. Das war's dann aber auch schon mit den Erfolgsmeldungen für die Christsozialen. Nach den deprimierenden Hochrechnungen vom Wahlabend bestätigte auch das vorläufige amtliche Endergebnis den Abwärtstrend. Bayernweit verlor die CSU bei den Zweitstimmen im Vergleich zur letzten Bundestagswahl satte 10,5 Prozent. In den fränkischen Regierungsbezirken wich das CSU-Ergebnis nur unwesentlich vom gesamtbayerischen Resultat von 38,8 Prozent ab. 40,5 Prozent waren es in Oberfranken, 40,6 Prozent in Unterfranken, und in Mittelfranken gar nur unterdurchschnittliche 35,1 Prozent. Gegenüber dem Jahr 2013 verloren die Christsozialen beispielsweise in Aschaffenburg 9,4 Prozent, in Schweinfurt 9,9 Prozent.

Für die wiedergewählte Emmi Zeulner Grund genug, dass sich ihre Partei zu einer schonungslosen Analyse ohne Denkverbote durchringt. Die Menschen hätten das Gefühl gehabt, dass die CSU relevanten Themen wie innerer Sicherheit oder der Flüchtlingsfrage nur hinterherlaufe. Die SPD, die bayernweit gerade mal 15,3 Prozent der Zweitstimmen einfuhr, hielt sich im Vergleich dazu in Oberfranken (19,1 Prozent), Unterfranken (17,3 Prozent) und Mittelfranken (18,4 Prozent) noch etwas besser, erzielte dennoch ein desaströses Ergebnis. Selbst in ihrer früheren Hochburg Nürnberg mussten die Sozialdemokraten 8,2 Prozentpunkte abgeben.



Triumph der kleinen Parteien

Des einen Leid, des anderen Freud - auch in Franken triumphierten insbesondere die kleineren Parteien. Die AfD erzielte in den drei fränkischen Regierungsbezirken einen Stimmenanteil zwischen 10,9 (Unterfranken) und 12,4 Prozent (Oberfranken). In einigen Wahllokalen schwang sich die Gruppierung in Größenordnungen um die 30 Prozent und mehr empor. Die Liberalen wurden mit 8,5 (Oberfranken) bzw. 9,6 Prozent (Unterfranken) relativ gleichmäßig gewählt, ebenso die Linke, die Ergebnisse zwischen 5,6 Prozent (Oberfranken und 8,0 Prozent (Mittelfranken) einfuhr.



Kein Mandat für Herrmann

Noch einmal zurück zur CSU. Da konnte nicht einmal Spitzenkandidat Joachim Herrmann mit Listenplatz 1 seiner Partei ein Mandat erringen. Der vor der Wahl als künftiger Bundesinnenminister gehandelte Herrmann wollte sich gestern zu seinen Zukunftsplänen allerdings nicht äußern. Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk forderte Herrmann vielmehr eine sorgfältige Analyse des Wahlergebnisses. Es gehe darum, diejenigen zurückzugewinnen, die aus Enttäuschung und Protest und nicht aus Überzeugung die AfD gewählt hätten. Auch bei der Frage möglicher personeller Konsequenzen hielten sich die CSU-Vertreter bedeckt. Offiziell scheint Parteichef Seehofer kein Thema zu sein.