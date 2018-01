Wahlkampf in Franken: Hier treten die Spitzenkandidaten auf

Angela Merkel

Im Wahlkampfendspurt zur Bundestagswahl 2017 machen die Spitzenkandidaten der etablierten Parteien auch Station in Franken. Eine Terminübersicht (beschränkt auf die Parteien, die nach dem derzeitigen Stand die Fünf-Prozent-Hürde schaffen werden):(CDU): Die Kanzlerin ist insgesamt vier Mal in der Region:- 24. August, Bayreuth- 25. August, Bad Kissingen- 30. August, Erlangen- 01. September, Nürnberg(SPD): Aktuell sind zwei Termine geplant:- 8. September, Bamberg- 22. September, Nürnberg(Grüne):Katrin Göring-Eckardt kommt am 17. August nach Bamberg. Cem Özdemir hat zwei Termine: Am 30. August in Ansbach und am 2. September in Nürnberg.(Die Linke): Derzeit ist mit Sahra Wagenknecht ein Doppeltermin geplant: am 14. September vormittags in Schweinfurt und nachmittags in Nürnberg.(FDP): Lindner war zuletzt in Bayern unterwegs, kommt aber kurz vor der Wahl noch nach Franken: 18. September, Nürnberg.(AfD): Alexander Gauland kommt am 9. September nach Nürnberg. Alice Weidel hat zwei Termine in Bayern (31. August und 10. September). Die Veranstaltungsorte stehen noch nicht fest.(CSU): Es wurde noch nicht bestätigt , aber der frühere Verteidigungsminister soll seine Partei beim Bundestagswahlkampf unterstützen. In jedem der sieben bayerischen Regierungsbezirke soll ein Auftritt geplant sein, in Oberfranken am 31. August in Kulmbach.