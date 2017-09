SPD: Freude und Entsetzen

Im Schützenhaus in Maßbach ist es still um 17.59 Uhr. Als die erste Hochrechnung über das vermutliche SPD-Abschneiden über den Bildschirm gesendet wird, stöhnen die Genossen auf, Sabine Dittmar schlägt die Hand vor den Mund. In diesem Moment, mit etwas über 20 Prozent, hilft ihr auch nicht, dass sie es wieder in den Bundestag geschafft hat. "Es ist nicht zu beschönigen: Das ist eine schwere Niederlage unserer Partei. Wir werden die Rolle in der Opposition, in der uns die Wähler haben wollen, annehmen."

Deutliche Worte findet sie für den Erfolg der AfD. "Eines aber kann ich mir nicht vorstellen: Dass wir den Nazis die Oppositionsführerschaft überlassen werden - das werden wir sicher nicht tun." Sie glaube nicht, dass all diejenigen, die die AfD gewählt haben, "Hardcore-Rechte" seien. "Es sind Menschen mit Sorgen, aber sie haben die Verantwortung dafür, dass im Deutschen Bundestag Nazis am Rednerpult stehen. Wir werden die auf demokratischem und parlamentarischem Weg entlarven."

