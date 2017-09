Bundestagswahl 2017: Bestürzte Stimmen im Kreis Haßberge

Steffen Vogel , CSU-Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter: "Das ist ja der Wahnsinn. Ich bin schockiert und betroffen. Uns geht so gut, dass uns die ganze Welt darum beneidet. Aber mit der Flüchtlingsproblematik haben wir die Leute nicht erreicht. Wer soll denn jetzt noch eine Obergrenze bei den Flüchtlingen durchsetzen, in einer Koalition mit Grünen und der Angie? Die AfD aus Unterfranken hat plötzlich zwei Abgeordnete im Bundestag und Innenminister Herrmann schafft es nicht. Das ist unglaublich. Die AfD-Kanditatin machte nicht einen Termin im Kreis Haßberge und kriegt so viele Stimmen. Da weiß doch keiner, wofür sie steht. Die Demokratie lebt von Volksparteien. Dazu zähle ich auch die SPD. Die hat Ortsvereine, in denen politische Arbeit auf allen Ebenen geleistet wird, wie auch bei uns. Und jetzt kommt eine Partei, wo die Leute ihre Ansprechpartner noch nie gesehen haben. Im Bundestag gibt es jetzt viele Parteien. Das sorgt für ein großes Durcheinander. Und die Umfragen im Vorfeld, die kann man alle in die Tonne schmeißen", sagt Steffen Vogel in einer ersten Analyse am Sonntagabend.



Wolfgang Brühl, Kreisvorsitzender der SPD: Der Eltmanner blickte bei der ersten Bewertung des Wahlergebnisses natürlich auf die eigene Partei. Und da bekommt die Bundes-SPD Unterstützung aus dem Kreis Haßberge. Brühl hält es für richtig und "vernünftig", dass die SPD angekündigt hat, keine weitere große Koalition mit der Union einzugehen. Wolfgang Brühl wollte das schon vor vier Jahren. Er sieht in der großen Koalition eine Mit-Ursache für das schlechte Abschneiden seiner Partei. Ein weitere Ursache ist nach seiner Ansicht, dass es immer Verschleißspuren gebe, wenn eine Partei lange Zeit an der Regierung ist, und die SPD reagierte seit 1998 bis auf eine Unterbrechung für eine Legislaturperiode mit. Das wirke sich jetzt aus, bedauert der Kreisvorsitzende der Sozialdemokraten. "In Ordnung ist für Wolfgang Brühl das Abschneiden der Direktkandidatin Sabine Dittmar im Kreis Haßberge. Sie liegt zwar wie schon vor vier Jahren weit hinter der Gewinnerin Dorothee Bär (CSU), unzufrieden scheint Brühl jedoch nicht zu sein. "Man erwartet sich immer ein bisschen mehr", räumt der Kreisvorsitzende der SPD ein. Aber die meisten Wähler "machen halt einfach ihr Kreuzchen bei der CSU". ks



Fabian Weber, CSU-Listenkandidat und JU-Bezirksvorsitzender aus Ebern: "Wer hätte das gedacht, dass die beiden großen Volksparteien auf so ein Ergebnis kommen. Das hätte vor Jahrzehnten keiner und ich auch nie für möglich gehalten. Ich bin schockiert und bestürzt. Da stimme ich unserem Kreisvorsitzender Steffen Vogel vollkommen zu. Dass wir als CSU in Bayern elf Prozent verlieren, das ist schon eine Hausnummer. Das reicht für die CSU in Berlin möglicherweise gerade noch für einen Ministerposten. Das Ergebnis in Bayern und Deutschland ist bestürzend. Jetzt muss Ursachenforschung betrieben werden. Warum hat eine unaufgeregte Sachpolitik nicht gegen das Grölen von Parolen gewonnen? Ich selbst gehe nun wieder meine Arbeit als Versicherungsvertreter für die Bereich Bad Neustadt und Schweinfurt weiter."

Webers Listenrang 58 reicht nach den aktuellen Ergebnissen von Sonntagabend nicht für einen Einzug in den Bundestag, wie ihn Dorothee Bär dereinst schaffte. Bleibt die Chance als Nachrücker, was bei Susanne Kastner der Fall gewesen war.



Matthias Levin (Die Grünen):"Unsere Stimmkreis-Abgeordnete Manuela Rottmann schafft es in den Bundestag. Deswegen bin ich jetzt auch der Fahrt zur Wahlparty in Langendorf bei Bad Kissingen. Somit könnten wir als Kreis.-Grüne eigentlich zufrieden sein. Sie sitzt auf Rang 7 der Landesliste und kommt damit locker rein. Aber: Das Ergebnis auf Landes- und Bundesebene erschüttert mich doch. Dass die AfD solche Ergebnisse einfährt, auch bei uns im Landkreis, ist für mich unbegreiflich. Wann begreifen die Leute, dass hier die Schafe den Wolf gewählt haben?"