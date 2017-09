Bundestagswahl 2017: Rottmann jubelt, Bär bricht ein

Alle drei Wahlkreiskandidatinnen von CSU, SPD und Grünen sind im Bundestag. Die großen Parteien verlieren dramatisch, Gewinnerin ist die AfD - und das erschreckt die Bundestagskandidaten im Bad Kissinger Wahlkreis sehr. Über das schlechte Abschneiden der CSU ist vor allem Dorothee Bär (CSU) entsetzt.

Staatssekretärin Dorothee Bär hatte 2009 noch 53,7 Prozent der Erststimmen, 2013 waren es 57,9. Gestern schnurrte das auf 51 Prozent im Wahlkreis zusammen: Im Landkreis Bad Kissingen holte sie 50,4 Prozent der Stimmen, in Rhön-Grabfeld sogar 55,4 Prozent, in ihrem Heimat-Landkreis Hassberge kommt sie nur auf 48,1 Prozent.

Sie war in der CSU-Landesleitung in München, als das schlechte Ergebnis der CDU/CSU bekannt wurde. "Das ist ein bitteres Ergebnis, das kann man nicht schönreden", sagt sie Minuten später.

Nun ginge es ans Analysieren, wie es dazu kommen konnte. Dabei sieht sie auch Journalisten in der Pflicht. Bär: "Das Kanzlerduell war nicht die Sternstunde des Journalismus." Journalisten hätten sich dort auf die falschen Themen eingeschossen und 45 Minuten eben nicht über "Themen wie Rente, Digitalisierung und Gesundheitspolitik gesprochen".

Daneben stellt Bär eine "größere Individualisierung" fest. "Gefragt wird häufig: Was bringt es mir konkret? Weniger wird gefragt: Was bringt es der Gesamtsituation? Und das in einer Zeit, in der es uns so gut geht wie nie zuvor." Die Demokraten müssten angesichts des Erfolges der AfD nun noch enger zusammenstehen: "Ich hätte der SPD lieber zehn Prozent mehr gegeben, als die Prozente der AfD zu überlassen."



Dittmar erschüttert

Im Schützenhaus in Maßbach starren Sozialdemokraten auf den Bildschirm. Als die erste Hochrechnung des SPD-Ergebnisses über den Bildschirm gesendet wird, stöhnen die Genossen, Sabine Dittmar schlägt die Hand vor den Mund. Das historisch niedrige Ergebnis von etwas über 20 Prozent überschattet ihren Erfolg, erneut in den Bundestag einzuziehen. "Das ist eine schwere Niederlage unserer Partei." Sie schließt sofort eine große Koalition aus.

Deutliche Worte findet sie für den Erfolg der AfD. "Eines aber kann ich mir nicht vorstellen: Dass wir den Nazis die Oppositionsführerschaft überlassen werden - das werden wir sicher nicht tun." Sie glaube nicht, dass all diejenigen, die die AfD gewählt haben, "Hardcore-Rechte" seien. "Es sind Menschen mit Sorgen, aber sie haben die Verantwortung dafür, dass im Deutschen Bundestag Nazis am Rednerpult stehen. Wir werden die auf demokratischem und parlamentarischem Weg entlarven." Ihre Richtung bleibt für sie klar: Sie wird sich weiterhin mit Gesundheitspolitik beschäftigen.



Erleichterung bei Rottmann

Die Erleichterung steht Manuela Rottmann deutlich ins Gesicht geschrieben. Mit 10,5 Prozent Zustimmung für die Grünen in Bayern (erste Prognose) hat sie es auf Anhieb in den Deutschen Bundestag geschafft. "Geil", entfährt es ihr.

Die Stimmung im Gasthaus Adler in Langendorf ist gelöst, jetzt, wo die Entscheidung klar ist. Rottmann steht auf Platz sieben der Landesliste, etwa acht Prozent in Bayern hätten ihr gereicht. Besonders freut sie, dass die Grünen in Bayern ein etwas besseres Ergebnis geholt haben als im bundesweiten Durchschnitt. Gegen 18.45 Uhr sagt die Hochrechnung den Grünen 9,3 Prozent und damit eine Steigerung von mehr als einem Prozent voraus. Thema AfD: "Die großen Parteien haben der AfD zu viele Vorlagen geliefert", sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung und zu ihren Unterstützern: "Es ist wichtig, mit Gehirnschmalz Politik zu machen in diesem Land und nicht um die AfD herumzutanzen."



Freude bei Andrea Klingen

Andrea Klingen von der AfD hat am Wahlabend selbst als Wahlhelferin gearbeitet. Erst gegen 19.45 Uhr erfährt sie nähere Zahlen. "Ich freue mich, dass die AfD in dem Umfang abgeschnitten hat, wie ich es mir erwartet habe", sagt die Verwaltungswirtin aus Markt Einersheim.

Ernsthaft davon ausgegangen, in den Bundestag zu kommen, ist sie als Direktkandidatin nicht. "Ich freue mich, dass die anderen einziehen können und die Möglichkeit haben, auf Bundesebene nun aktiv mitzugestalten und einen Teil unserer Ziele umsetzen zu können", auch wenn das, wie sie anfügt, "in der Opposition schwierig wird". Man könne aber Anstöße an die anderen Parteien geben, die in der Regierungsverantwortung seien. "Ich wünsche mir, dass wir unseren Wähler gerecht werden."