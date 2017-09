Wähler in Coburg erhalten keine Benachrichtigung - das steckt hinter der Panne

Wer das Tageblatt liest, ist gut informiert. Deshalb weiß die Frau, die sich am Montag in der Redaktion meldete, selbstverständlich auch, dass am Sonntag, 24. September, Bundestagswahl ist. Trotzdem kam sie vor ein paar Tagen ins Grübeln: "Werden da ansonsten nicht immer Karten verschickt, auf denen drauf steht, wann und wo ich meine Stimme abgeben kann?" Richtig, dabei handelt es sich um Wahlbenachrichtigungskarten. Doch bei der besagten Coburgerin war nichts derartiges im Briefkasten gelandet. Bis zum vergangenen Wochenende nicht.



"Intensive Nachforschungen"

Die Frau aus dem Coburger Osten ging daraufhin am Montag ins Bürgerbüro im Rathaus und fragte nach. Was sie dort bereits knapp erklärt bekam, bestätigte anschließend auch Bianca Haischberger, Mitarbeiterin im Büro Oberbürgermeister, auf Tageblatt-Anfrage: In Coburg ist da eine Panne passiert. Bekannt wurde diese, weil es vielen Bewohnern ganz ähnlich erging wie der besagten Tageblatt-Leserin und diese sich reihenweise im Rathaus meldeten.



"Im Zuge des Versands der Wahlbenachrichtigungskarten wurde in der 36. Kalenderwoche festgestellt, dass bis dato etwa 250 Bürger ihre Wahlbenachrichtigungskarten offensichtlich nicht erhalten haben", teilte Bianca Haischberger mit. Daraufhin habe es "intensive Nachforschungen" gegeben, wo der Fehler liegen könnte. Erstes Ergebnis: Sowohl der mit Druck beauftragte Verlag als auch die Stadt Coburg hatten alles richtig gemacht.



Doch dann wurden die Pannen-Forscher stutzig. Ein Abgleich der Adressen von denjenigen Bürgern, die sich wegen fehlender Benachrichtigungskarten im Rathaus gemeldet hatten, ergab nämlich ein auffälliges Bild: Von über hundert dokumentierten Fällen wohnen mehr als 80 im Bereich Hahnweg, Bergstraße und Nordlehne. So lag der Verdacht nahe, dass der in diesem Gebiet tätige Zusteller der Deutschen Post "seiner Aufgabe offensichtlich nicht nachgekommen ist", wie es Bianca Haischberger formuliert. Inzwischen hat die Deutsche Post, wie Bianca Haischberger weiter mitteilt, ihr Versäumnis eingeräumt. "Offensichtlich war in dem fraglichen Zustellbezirk eine Auszubildende eingesetzt, welche ihrem Auftrag nicht nachkam", so die Mitteilung aus dem Rathaus. Weil besagte Tageblatt-Leserin, die ebenfalls "leer" ausging, aber im östlichen Stadtgebiet wohnt, reicht diese Erklärung alleine noch nicht ganz aus.



Die Zahl der nicht zugegangenen Wahlbenachrichtigungskarten bewege sich nach den jetzigen Erkenntnissen der Stadtverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt aber dennoch bei unter einem Prozent der insgesamt 31 700 Wahlberechtigten.

Die Stadt nimmt diese Panne der Post aber zum Anlass, um noch einmal darauf hinzuweisen, dass der Besitz einer Wahlbenachrichtigungskarte gar keine Voraussetzung für die Wahl im Wahllokal darstelle. Es genüge bereits vielmehr das Mitführen eines "Identitätsdokumentes" wie Personalausweis oder Reisepass, während dann der Wahlvorstand die Wahlberechtigung des jeweiligen Bürgers im Wählerverzeichnis prüfen kann.

Übrigens: Als ob die Stadt Coburg eine solche Zustellpanne hätte kommen sehen, hatte man - prophylaktisch sozusagen - in der 35. Kalenderwoche eine Mitteilung verfasst, die am 2. September im Tageblatt erschien und wonach sich Bürger melden sollen, wenn ihnen keine Wahlbenachrichtigungskarte zugegangen sein sollte - und zwar bis spätestens 8. September im Wahlamt der Stadt, Rosengasse 1, oder unter Telefon 09561/89-1332. Problem: So richtig nervös wurden die meisten Nicht-Informierten erst deutlich später. Zumal noch bis 11. September Sommerferien waren und viele Wahlberechtigte im Urlaub weilten.