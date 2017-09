Kurioses aus den fränkischen Wahlkreisen

Von schwarz bis tiefschwarz: So wurden die Zweitstimmen in Franken zuletzt vergeben





Männer, Frauen, Parteien: So wurden die Erststimmen in Franken seit 1949 vergeben





Besonderheiten aus den fränkischen Wahlkreisen



Deutschland ist am Sonntag in 299 Wahlkreise unterteilt. In den 16 fränkischen kämpfen insgesamt 138 Kandidaten um den direkten Einzug in den 19. Bundestag. Im Jahr 2013 hatten hier stets die CSU-Bewerber die Nase vorn. Das war aber nicht immer so, wie unsere Karte zeigt. Und auch sonst gibt es kleine, aber feine Unterschiede von Aschaffenburg bis Hof.Die Schattierung der Wahlkreise zeigt, wie schwarz das Ergebnis der Zweitstimmen bei der Wahl 2013 ausfiel. Bei dieser Stimmabgabe, mit der die Partei gewählt wird, bekam die CSU nur in einem Wahlkreis weniger als 40 Prozent.Die Köpfe in der Karte zeigen die Parteizugehörigkeit aller bisherigen Direktkandidaten und -kandidatinnen, die seit 1949 gewählt wurden (Erststimme). In einigen mittelfränkischen Kreisen beginnt die Erfassung erst nach Wahlkreisreformen der 1960er und 70er Jahre. Außerdem ist hier zu erkennen, wie viele Männer und Frauen Franken bisher per Direktmandat in den Bundestag geschickt hat. Vorreiter der Emanzipation war dabei der heutige Wahlkreis Main-Spessart: Bereits im ersten Bundestag 1949 stellte der Vorgängerwahlkreis Karlstadt die einzige weibliche CSU-Abgeordnete Frankens: Maria Probst holte das Direktmandat mehrmals nacheinander. Damals gab es unter den 410 Abgeordneten 28 Frauen.Welche Besonderheiten die anderen Wahlkreise aufweisen und wie viele Abgeordnete der jüngste Bundestag hat, gehören zu den Fakten und Kuriositäten aus den fränkischen Wahlkreisen, die auf der großen Karte zu finden sind - angereichert mit Informationen über Erst- und Zweitstimme, Ausgleichsmandate und die Großspenden an die Parteien.