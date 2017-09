Bundestagswahl 2017: Kulmbacher wählten zum Teil gegen den Trend

Klarer kann ein Ergebnis fast nicht mehr ausfallen: Der gestrige Wahltag war, betrachtet man die Ergebnisse allein in der Stadt Kulmbach, der Tag von Emmi Zeulner.

Während ihre Partei, die CSU, in der Stadt Kulmbach mehr als 7 Prozent verlor und landesweit quasi im freien Fall auf das schlechteste Ergebnis seit dem Jahr 1949 rutschte, und während sie selbst im gesamten Wahlkreis ganz knapp unter dem Ergebnis von 2013 blieb, legte die Lichtenfelserin, die seit vier Jahren im Bundestag sitzt, in der Stadt Kulmbach merklich zu: um gut sechs Prozent auf 52,4 Prozent der Erststimmen.

Offensichtlich haben die Kulmbacher es beim Gang zur Wahlurne honoriert, dass "die Emmi" in der Stadt in der zurückliegenden Legislaturperiode überaus präsent war.

Anders Thomas Bauske von der SPD. Der war für die Kulmbacher bis vor kurzem ein weitgehend Unbekannter.

Das mag mit ein Grund dafür sein, dass er das Erststimmen-Ergebnis seines Vorgängers Simon Moritz aus dem Jahr 2013 nahezu halbierte. Freilich musste auch seine Partei herbe Verluste hinnehmen und büßte mit einem Minus von nahezu sieben Prozent noch mehr Stimmen ein als die Bundespartei.

Drittstärkste Kraft ist die AfD. Dass diese Partei, die vor vier Jahren noch unter "ferner liefen" verbucht worden war, nun bei den Zweitstimmen ein zweistelliges Ergebnis einfuhr, dürfte nicht allein dem massiven - und teils auch aggressiven - Wahlkampf zuzuschreiben sein. Vielmehr dürfte die selbst ernannte "Alternative für Deutschland" auch in Kulmbach viele Unzufriedene und Politikverdrossene angezogen haben. Für die ehemals großen Parteien, die spätestens mit dieser Wahl keine wirklichen Volksparteien mehr sind, muss dies ein Warnsignal sein: Ganz offensichtlich hat ihre Politik viele Menschen nicht (mehr) erreicht.

Anders die FDP, die Grünen und Die Linke: Diese drei konnten bei den Zweitstimmen zulegen. Die Direktkandidaten sind aber wohl mit ihren Themen bei den Wählern nicht durchgedrungen und blieben mit den Erststimmen deutlich hinter den Ergebnissen ihrer Parteien zurück.

Die Freien Wähler schließlich vermochten wie schon vor vier Jahren bei den Wahlberechtigten nicht zu punkten.

Bis zur Landtagswahl 2018 ist es noch etwas hin. Die Ergebnisse von gestern aber dürfen durchaus als eine Art Stimmungsbaromter gelten und lassen eines schon heute sicher erscheinen: Es wird spannend.