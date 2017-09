In Bambergs Gereuth konnte die AfD 28 Prozent der Stimmen holen

Es dauerte Stunden, bis das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahlen in den Bamberger Stimmbezirken vorlag. Doch am Trend, der sich schon nach dem Auszählen des ersten Stimmbezirkes abzeichnete, blieb es bis zum Schluss. Die Wahl zum 19. Bundestag wurde auch in Bamberg zur Schlappe der beiden großen Volksparteien CSU und SPD. Und auch in Bamberg konnte die AfD ein zweistelliges Ergebnis einfahren.

Bei den Zweitstimmen musste vor allem die CSU herbe Verluste hinnehmen. Sie fiel auf bisher nicht bekannte Tiefen in Bamberg. Mit wenig über 31 Prozent schnitt verlor sie rund zehn Prozent zum Ergebnis des Jahres 2013. Ob es für Thomas Silberhorn bei solchen Zahlen noch ein Trost war, dass er mit 34 Prozent knapp über dem Zweitstimmenergebnis lag?

Ernüchterung auch bei der SPD. Gegenüber 2013 musste sie noch einmal über fünf Prozent abgeben. Mit 16,53 Prozent liegt sie nur noch hauchdünn über dem Ergebnis der Bamberger Grünen mit 14,48 Prozent, die sich als einzige der etablierten Parteien der allgemeinen Erosion widersetzen konnte. Auch Lisa Badum (Grüne) schlug sich achtbar: Sie konnte 13,04 Prozent auf sich vereinen.

Angesichts des Erdrutsches für CSU und SPD bei den Zweitstimmen hielten sich die Verluste von Andreas Schwarz (SPD) in Grenzen: Der Abgeordnete, der auch im neuen Bundestag dabei sein wird, erzielte mit 23,57 Prozent ein Ergebnis, das haushoch über den Werten seiner Partei lag - möglicherweise eines der besten persönlichen SPD-Ergebnisse in Bayern.

Unbestrittener Gewinner der Wahl war auch in Bamberg die Alternative für Deutschland. Direktkandidat Jan Schiffers, 40-jähriger Rechtsanwalt, konnte auf Anhieb und trotz vergleichsweise geringen Bekanntheitsgrades 10,76 Prozent der Erststimmen einfahren. Bei den Zweitstimmen lag die AfD mit 11,44 knapp darüber. Symbolisch für den Erfolg der AfD stehen vor allem solche Stadtteile, in denen eher weniger gut betuchte Menschen leben. So konnte die AFD in der Gereuth mit über 28 Prozent sogar die CSU hinter sich lassen.

Ihren Wahlerfolg haben die Bamberger AfD-Anhänger in einer Gaststätte in Pödeldorf gefeiert. "Wir sind zufrieden", schilderte Jan Schiffers die Stimmung unter seinen Mitstreitern eher zurückhaltend. Offenbar hatte die AfD in einer Stadt mit großer Flüchtlingseinrichtung und hoher Ausländerkriminalität noch deutlich mehr Zuspruch erwartet. Dennoch sieht man sich gestärkt: "Das Ergebnis motiviert uns als Kraft für die Zukunft", sagte Schiffers und bestätigte gleichzeitig Spekulationen, dass die AfD auch bei der nächsten Stadtratswahl antreten wolle. Eine der Forderung, die die AfD vorantreiben will, nannte Schiffers die vorzeitige Schließung der Erstaufnahme. Hier habe sich die Stadtspitze zu wenig für die Interessen ihrer Bürger eingesetzt. Auch beim Wohnungsbau müsse die Stadt mehr Druck machen. Zu den Gewinnern der Wahl in Bamberg gehören neben der AfD noch zwei weitere kleine Parteien - die FDP und die Linke. Mit 10,75 Prozent konnten sich die freien Demokraten nach dem Desaster von 2013 wieder erholen. Das Plus bei den Zweitstimmen beträgt satte 5,41 Prozent. Der Zugewinn des Direktkandidaten Sebastian Körber fiel dagegen etwas bescheidener aus. Er konnte 6,46 Prozent der Stimmen auf sich vereinen.

Einen Erfolg konnte auch die Linke in Bamberg verbuchen. Mit 9,01 Prozent legte sie bei den Zweitstimmen um 3,52 Punkte zu. David Klanke, Direktkandidat der Linken, landete bei 7,52 Prozent.

Erstaunlich erfolgreich schlug sich auch die Satirepartei "Die Partei" : Mit 1,44 Prozent überflügelte sie sogar die Freien Wähler (1,15 Prozent), die Tierschutzpartei (0,84 Prozent) und die ÖDP (0,83 Prozent). Abgeschlagen liegt die Bayernpartei mit 0,43 Prozent, gefolgt von den einstigen Aufsteigern "Piraten", die sich mittlerweile am Rande der Bedeutungslosigkeit bewegen.



Was sagt OB Starke?

Für Bambergs Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) war die Bundestagswahl eine historische Zäsur. "Sie wird unser Land verändern", sagte er mit Blick auf das Erstarken der AfD und die dramatischen Verluste bei der Union und der SPD. Durchaus selbstkritisch räumte Starke ein, dass die etablierten Parteien unterschätzt hätten, wie viele Menschen, sich abgehängt fühlen und abgeschnitten von der sozialen und politischen Teilhabe. Über diesen Denkzettel dürfe man sich nun nicht hinwegsetzen. CSU-Kreisvorsitzender Christian Lange nannte die schwierige Sicherheitslage im Bamberger Osten einen Grund für das Erstarken der AfD. Zusätzlich seien konservative Kreise vom Ja der Union zur "Ehe für alle" irritiert worden. Auch das Fernsehduell habe den beiden Volksparteien geschadet: "Man hatte den Eindruck, die beiden Kandidaten sind sich in fast allen Punkten einig. "