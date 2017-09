Im Wahlkreis Bamberg-Forchheim beginnt das Auszählen

Hier informieren wir Sie aktuell über den Verlauf des Wahlsonntags. Die ersten drei Gemeinden sind bereits ausgezählt: Eggolsheim, Weilersbach und Leutenbach. Die CSU erreicht in allen drei Kommunen über 50 Prozent





Wahlergebnis 2015 - Zweitstimmen

Eggolsheim: CSU 50,31%; SPD 14,11%; GRÜNE 2,45%; FDP 10,43%; AfD 11,04%; DIE LINKE 3,68%; FREIE WÄHLER 4,91%; BP 0,61%; NPD 0,61%; Tierschutzpartei 0,61%; Die PARTEI 1,23%



Weilersbach: CSU 62,34%; SPD 12,99%; GRÜNE 3,90%; FDP 1,30%; AfD 14,29%; DIE LINKE 1,30%; FREIE WÄHLER 2,60%; Tierschutzpartei 1,30%



Leutenbach: CSU 61,36%; SPD 4,55%; GRÜNE 4,55%; FDP 9,09%; AfD 11,36%; DIE LINKE 5,68%; FREIE WÄHLER 3,41%



So viele Wahlberechtigte wie nie zuvor haben bereits die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. So haben allein in der Stadt Bamberg bis zum 20. September über 17 400 Bürger auf diese Weise ihre Stimmen abgegeben. Bei 56 000 Wahlberechtigten in der Weltkulturerbestadt hat somit fast jeder Dritte schon abgestimmt, ehe die Wahllokale heute geöffnet wurden. Vor vier Jahren hatten in Bamberg insgesamt 14 550 Personen von der Briefwahl Gebrauch gemacht.



Ob dies auf eine höhere Wahlbeteiligung als die 70,5 Prozent bei der Bundestagswahl 2013 hindeutet, bleibt abzuwarten. Damals hatten von 179 923 Stimmberechtigte dann 126 869 Frauen und Männer ihr Wahlrecht genutzt. Das Direktmandat gewann 2013 mit 52,2 Prozent Thomas Silberhorn (CSU) vor Andreas Schwarz (SPD) mit 22,9 Prozent, der über die Landesliste auch den Einzug in das Parlament schaffte.



Wahlergebnis 2013 - kompletter Wahlkreis

Erststimme:

Silberhorn, Thomas (CSU) 52,21%

Schwarz, Andreas (SPD) 22,88%

Grader, Wolfgang (GRÜNE) 8,17%

Böhme, Wolfgang (DIE LINKE) 3,47%

Körber, Sebastian (FDP) 3,38%

Dr. Eibl, Franz (AfD) 3,35%

Dorscht, Peter (FREIE WÄHLER) 2,82%

Streng, Robert (PIRATEN) 2,40%

Diem, Sven (NPD) 1,32%

Zweitstimme:

CSU 48,87%

SPD 19,79%

GRÜNE 8,95%

FDP 4,82%

AfD 4,14%

DIE LINKE 4,08%

FREIE WÄHLER 2,83%

PIRATEN 2,31%

NPD 1,29%

Tierschutzpartei 0,77%

ÖDP 0,63%

REP 0,47%

BP 0,45%

DIE FRAUEN 0,25%

DIE VIOLETTEN 0,11%

PARTEI DER VERNUNFT 0,10%

pro Deutschland 0,07%

MLPD 0,05%

Bündnis 21/RRP 0,03%

BüSo 0,02%