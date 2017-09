Freude bei der AfD

Andrea Klingen hat am Wahlabend selbst als Wahlhelferin gearbeitet. Erst gegen 19.45 Uhr erfährt sie nähere Zahlen, bis dahin hat sie noch keinen Sekt aufgemacht, obwohl die AfD die Gewinnerin der Bundestagswahl 2017 ist. "Ich freue mich, dass die AfD in dem Umfang abgeschnitten hat, wie ich es mir erwartet habe", sagt die Verwaltungswirtin aus Markt Einersheim.

Ernsthaft davon ausgegangen, in den Bundestag zu kommen, ist sie als Direktkandidatin nicht. "Ich freue mich, dass die anderen einziehen können und die Möglichkeit haben, auf Bundesebene nun aktiv mitzugestalten und einen Teil unserer Ziele umsetzen zu können", auch wenn das, wie sie anfügt, "in der Opposition schwierig wird". Man könne aber Anstöße an die anderen Parteien geben, die in der Regierungsverantwortung seine. "Ich wünsche mir, dass wir unseren Wähler gerecht werden."

