Erste Reaktion von Manuela Rottmann

Die Erleichterung steht Manuela Rottmann deutlich ins Gesicht geschrieben. Mit 10,5 Prozent Zustimmung für die Grünen in Bayern (erste Prognose) hat sie es auf Anhieb in den Deutschen Bundestag geschafft. "Geil", entfährt es ihr, noch bevor die ersten Gratulierenden sie in die Arme schließen. Die Umfragen in den vergangenen Wochen hatten den Grünen keine rosige Zukunft ausgemalt. "Wir haben weiter gekämpft bis zum Schluss und es hat sich gelohnt", sagt Rottmann glücklich.



Inzwischen hat sich der Raum im Gasthaus Adler in Langendorf gefüllt. Kurz vor 18 Uhr waren es nur eine Handvoll Unterstützer gewesen, die der Direktkandidatin aus Hammelburg beistehen wollten. Die Stimmung ist gelöst, jetzt wo die Entscheidung klar ist. Rottmann steht auf Platz sieben der Landesliste, etwa acht Prozent in Bayern hätten ihr gereicht. Besonders freut sie, dass die Grünen in Bayern ein etwas besseres Ergebnis geholt haben als im bundesweiten Durchschnitt. Gegen 18.45 Uhr sagt die Hochrechnung den Grünen 9,3 Prozent und damit eine Steigerung von mehr als einem Prozent voraus.



Dennoch ist das Wahlergebnis für Rottmann auch mit gemischten Gefühlen verbunden. Dass die AfD mehr als 13 Prozent schaffte, habe sie schon befürchtet. "Die großen Parteien haben der AfD zu viele Vorlagen geliefert", sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung und zu ihren Unterstützern: "Es ist ganz wichtig, mit Gehirnschmalz weiter Politik zu machen in diesem Land und nicht um die AfD herumzutanzen." Im Wahlkampf habe sie viele Menschen mit dem Bedürfnis, über Politik zu reden, getroffen. "Hassberge, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen haben wieder eine grüne Abgeordnete", sagte sie in ihrer Rede. Der heutige Tag sei ein Anfang - auch für die Kommunalpolitik.