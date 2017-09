Dorothee Bär ist wiedergewählt, aber...

Zufriedenheit sieht anders aus: Die Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin Dorothee Bär (Ebelsbach) hat zwar über 50 Prozent der Stimmen erreicht und somit mit weitem Vorsprung erneut das Direktmandat im Wahlkreis Bad Kissingen gewonnen. Sie zieht damit wieder in den Bundestag in Berlin ein. Das schlechte Gesamtergebnis ihrer Partei, der CSU, in Bayern sowie der CDU auf Bundesebene hat ihr aber die Stimmung verhagelt. Die 39-Jährige hielt sich am Sonntagabend in der Landesleitung der CSU in München auf und gab dort eine erste Bewertung der Wahl ab.



Ihr Ziel war es, das Direktmandat wieder zu gewinnen. Das hat die Ebelsbacherin geschafft. Das Gesamtresultat der Wahl ist nach ihrer Darstellung aber "schlechter, als ich es erwartet habe". Das schmerzt. Und es sei "kein ehrliches Ergebnis". Sie meint damit, dass die gute Gesamtsituation in Deutschland durch dieses Ergebnis nicht dokumentiert werde. Das Land stehe gut da, dennoch habe die Union herbe Verluste hinnehmen müssen.



Ihre Schlussfolgerung: "Wir müssen wesentlich mehr das Individuum ernst nehmen. Wir müssen viel näher an die Menschen ran." Die gute Lage des Landes sei das eine, aber die Menschen entscheiden, wie Bär meint, dennoch sehr individuell. Die Bundestagswahl hat für sie den "klaren Auftrag", dass die Politiker für die Landtagswahl in Bayern im kommenden Jahr lernen müssten.



Mit welchen Erfahrungen blickt sie auf ihren Wahlkampf? "Er war schon sehr anstrengend", räumt Dorothee Bär ein. Was zum einen daran lag, dass sich die CSU-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur seit Mitte Juni aufgrund ihrer Aktion "#100Tage100Fragen" quasi keine Ruhe mehr gegönnt hat.



Doch eine andere Tatsache machte ihr in den vergangenen Wochen und Monaten fast mehr zu schaffen. "Es wurde an den Wahlkampfständen schon teilweise sehr viel Hass geschürt. Vor allem dann, wenn die AfD unterwegs war." Bär: "Das ist nicht nachvollziehbar", kritisiert Bär die lautstarken Proteste von oftmals "vermummten Gestalten" mit ihren "Hau-ab"-Rufen. "Gerade in einer Zeit, in der wir die Arbeitslosigkeit halbiert haben, wo es Deutschland so gut ging wie noch nie 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Von der tatsächlichen zur gefühlten Stimmung passt das nicht zusammen."



Keine Frage: Ihr mittlerweile fünfter Wahlkampf war sicher einer ihrer anstrengendsten. Bei ihrer Stimmabgabe am Sonntagvormittag im Wahllokal 03 ihrer Heimatgemeinde Ebelsbach nahm sich die CSU-Direktkandidatin kurz Zeit für ein Gespräch, ehe es zusammen mit ihrem Mann Oliver und ihren drei Kindern Emilia, Charlotte und Julius nach München in die Landesleitung der Partei ging.



Für die 39-Jährige hat sich seit ihrem ersten Einzug in den Deutschen Bundestag 2002 viel verändert. Vorrangig die Digitalisierung, die Art und Weise, wie man kommuniziert. Und hier speziell der direkte Kontakt zum Abgeordneten über das Internet beziehungsweise die sozialen Medien. "Ich mag diese Herangehensweise und den direkten Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern", betont sie und hofft auf weitere Veränderungen in den kommenden Jahren. "Da müssen sich schon noch viele in der Politik umstellen."



Trotz der ständigen Erreichbarkeit, quasi sieben Tage in der Woche und 24 Stunden am Tag, ist Dorothee Bär derweil "eher entspannter geworden, weil ich vor 15 Jahren nicht verheiratet war und keine Kinder hatte. Jetzt mit meiner Familie bin ich viel gelassener geworden. Das relativiert auch wahnsinnig viel." Sie ist der Meinung, dadurch auch eine "bessere Politikerin geworden" zu sein. "Man hat gar kein Zeit mehr, sich über Dinge aufzuregen, über die man sich frühere aufgeregt hätte", sagt die Ebelsbacherin mit einem Schmunzeln.