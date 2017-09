Bundestagswahl 2017: Dorothee Bär gewinnt deutlich vor Sabine Dittmar

Dorothee Bär, die Ebelsbacher Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium, hat das Direktmandat im Wahlkreis 248 Bad Kissingen behauptet. Die CSU-Politikerin gehört damit auch der neuen Legislaturperiode des Bundestages in Berlin an. Allerdings musste sie Stimmenverluste im Vergleich zu 2013 hinnehmen.



Ihr Sieg bei den Erststimmen war erwartet worden, hatte die 39-Jährige doch schon bei der vergangenen Bundestagswahl haushoch das Direktmandat behauptet. Bär kam im Wahlkreis auf 86 602 Erststimmen; das entspricht einem Anteil von 51,12 Prozent. Bei der Wahl 2013 hatte die Ebelsbacherin 88 911 Erststimmen bekommen (57,91 Prozent).



Dorothee Bär ist seit dem Jahr 2009 die Direktkandidatin der CSU im Wahlkreis 248 Bad Kissingen. Sie folgte dem Münnerstadter Eduard Lintner nach, der aktuell wegen seines Engagements für die Regierung in Aserbeidschan in der Kritik steht. Den Wahlkreis Bad Kis-singen bilden die drei Landkreise Bad Kissingen, Haßberge sowie Rhön-Grabfeld.



Dorothee Bär gewann das Direktmandat mit klarem Vorsprung vor der SPD-Bewerberin Sabine Dittmar aus Maßbach (Kreis Bad Kissingen). Die Sozialdemokratin gehört indes ebenso dem künftigen Bundestag an wie die Wahlkreiskandidatin der Grünen, Manuela Rottmann (Hammelburg). Dittmar und Rottmann sind dank ihrer guten Listenplätze gewählt worden und sie sind sich mit Bär einig in ihrem Entsetzen über das erfolgreiche Abschneiden der AfD. "Ich hätte der SPD lieber zehn Prozent mehr gegeben, als die Prozente der AfD zu überlassen", sagte Dorothee Bär am gestrigen Sonntagabend.



Erfreulich hoch war die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Bad Kissingen. Sie lag bei genau 79,65 Prozent.