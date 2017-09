Dorothee Bär: Bitteres Ergebnis

Staatssekretärin Dorothee Bär war in der CSU-Landesleitung in München, als das schlechte Ergebnis der CDU/CSU bekannt wurde. 33,1 Prozent um 18 Uhr, das ist ein Minus von 8,4 Prozentpunkten. "Das ist ein bitteres Ergebnis, das kann man nicht schönreden." Und es sei sogar noch schlechter, "als ich es im Vorfeld dachte". Nun ginge es ans Analysieren, wie es dazu kommen konnte. Selbstverständlich habe das Ergebnis "etwas mit Politik und Politikern zu tun", jedoch sehe sie auch "die Journalisten" in der Pflicht. Bär: "Das Kanzlerduell war nicht die Sternstunde des Journalismus". Journalisten hätten sich dort auf die falschen Themen eingeschossen und 45 Minuten eben nicht über "Themen wie Rente, Digitalisierung und Gesundheitspolitik gesprochen". Daneben stellt Bär eine "größere Individualisierung" fest. "Die Probleme der Menschen werden sehr individuell: Es geht um ,meine' Straße, um den Studienplatz ,meines' Kindes, um ,meine' Rente. Gefragt wird häufig: Was bringt es mir konkret? Weniger wird gefragt: Was bringt es der Gesamtsituation? Und das in einer Zeit, in der es uns so gut geht wie nie zuvor." Die Demokraten müssten angesichts des Erfolges der AfD nun noch enger zusammenstehen: "Ich hätte der SPD lieber zehn Prozent mehr gegeben, als die Prozente der AfD zu überlassen."

