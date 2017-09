Django Asül über Guttenberg und warum der Wahlkampf so langweilig ist

Der Wahlkampf ist ja eher arm an Spannung, man könnte auch sagen: todlangweilig. Woran liegt das?



Das Gespräch führte Michael Stifter.

Django Asül stammt aus dem niederbayerischen Hengersberg. Der 45-Jährige mit dem bürgerlichen Namen Ugur Bagislayici gehört zu den bekanntesten bayerischen Kabarettisten. Im Interview erzählt er, wie er den Bundestagswah lkampf erlebt und warum er sich noch nicht mit Erdogan getroffen hat. Außerdem verrät der Niederbayer, was in Wahrheit hinter der Maut-Politik der CSU steckt. Ein Gespräch mit satirischen Anklängen.Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass der Schulz-Hype einfach ein bisschen zu früh und zu heftig kam. Und irgendwann haben die Menschen scheinbar gemerkt, der Schulz schwebt ja gar nicht von selber, sondern muss immer noch mit dem Auto transportiert werden. Und dann haben sich halt viele gedacht: Mein Gott, im Großen und Ganzen haben wir es doch relativ gemütlich, also was soll´s.Ich glaube, dass die Begeisterung in der SPD über den Sigmar Gabriel so ins Unermessliche gestiegen war, dass sich kaum noch jemand gefunden hat, der diesen Mann noch politisch am Alltag mitwirken lassen wollte. Und dann kam dieser Schulz, der ja ein Vierteljahrhundert auf einem anderen Planeten tätig gewesen war, gerade recht.Für mich war am spannendsten, ob die Frau Merkel es wirklich durchziehen kann, dass sie sagt: Warum soll ich mich überhaupt mit dem Schulz abgeben? Und siehe da: Sie zieht es tatsächlich durch.Sie haben ja noch den Sigmar Gabriel. Als Satiriker amüsiere ich mich natürlich besonders darüber, dass der jetzt sagt: Mensch, ich mache mal ein bisschen Außenpolitik und wenn die Frau Merkel dann eines Tages doch keinen Bock mehr hat, schlägt meine große Stunde.Eine Partei wie die CSU muss immer ein bisschen auf die Pauke hauen. Das geht natürlich besonders gut mit markigen Sprüchen. Und jetzt vor der Wahl ist es aus CSU-Sicht quasi Großmut, wenn man signalisiert: Also gut, wir würden es dann eben doch der Frau Merkel erlauben, dass sie weiterhin Kanzlerin bleiben darf. Da spielt ja dann auch ein gewisser karitativer Aspekt eine Rolle.Naja, wenn man jetzt mal von der Doktorarbeit und dem Lack im Haar absieht, hat er sich ja nicht gerade durch besondere Taten in die Hirne der Leute eingebrannt. Aber er hat natürlich einen entscheidenden Vorteil. Er kann damit kokettieren, dass er sagt: Ja wenn ihr meint, dass nur ich das rausreißen kann, dann helfe ich euch halt.Dem Seehofer würde es am meisten widerstreben, wenn der Weg in die Staatskanzlei für den Markus Söder zum Spaziergang würde. Also setzt er den Guttenberg dagegen, mit dessen Internationalität der Söder vermeintlich nicht mithalten kann. Wobei ich selber sagen muss: Dass der Söder uns hier in Hengersberg persönlich das WLAN samt Kabeltrommel vorbeigebracht hat, toppt natürlich jede Auslandserfahrung.Als Satiriker hatte ich durchaus den Eindruck, der Dobrindt hatte in Berlin als CSU-Mann auch die Aufgabe, einen Schatten auf die Bilanz von der Frau Merkel zu werfen.Jetzt bewegen wir uns ja fast schon im metaphysischen Bereich: Glauben Sie an die Maut? Die CSU hat gesagt, wenn die anderen ihre Maut nicht abschaffen, dann führen wir halt selber eine ein - und zwar so, dass wir selber nicht wissen, ob sie überhaupt kommt. Vielleicht will man mit der Maut auch einfach nur ablenken. Wovon auch immer.Also bisher hat sich noch keiner nachher bei mir beschwert. Insgesamt ist es natürlich so, dass es sich eine CSU viel mehr leisten kann, Spaß zu verstehen, weil sie ja eh das Sagen in Bayern hat.Angesichts der generellen Unzufriedenheit, die diese Partei pflegt, liegt die Dichte der Humorfreunde in der AfD eventuell unter dem üblichen Durchschnitt. Aber das ist natürlich eine reine Mutmaßung, weil ich kenne bisher keine AfDler persönlich.Ich kann da eigentlich nicht mitreden, weil ich bin ja seit meinem ersten Tag in Bayern. Aber ich denke, es wäre schon viel gewonnen, wenn man sich als Zugereister vornimmt, erst mal mit den Leuten um einen herum klarzukommen. Und wer sich dann noch das deutsche Grundgesetz zu Herzen nimmt, kann eigentlich schon fast nicht mehr scheitern.Die Frage könnte ich umfassend nur klären, wenn ich mal zwei, drei Stunden unter vier Augen mit Herrn Erdogan sprechen könnte. Das Gespräch fand bislang aber nicht statt. Ich komme einfach im Moment nicht nach Ankara und er darf ja nicht nach Niederbayern kommen, weil er ja eine Reisewarnung für Deutschland ausgesprochen hat.Ich nehme die Wahl hin und mache mir dann Gedanken, was sich daraus für mich für Konsequenzen ergeben könnten. Und ich ahne schon zu wissen, dass es überhaupt keine Konsequenzen geben wird. Ich wünsche mir natürlich, dass Bayern eine Welt für sich bleibt. Aber der Bayer wird für sich eh immer eine Singularität beanspruchen. Ob zurecht oder nicht, is´ ja wurscht. Es ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl.